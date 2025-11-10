Η Μαίρη Λίντα έκλεισε τα 90 της χρόνια - Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον Μανώλη Χιώτη από το στούντιο Κλεισθένης
Στο στιγμιότυπο εμφανίζεται η τραγουδίστρια με τον πρώην σύζυγό της το 1960
Τα 90 της χρόνια έκλεισε η Μαίρη Λίντα την Κυριακή 9 Νοεμβρίου και ο επίσημος λογαριασμός του στούντιο Κλεισθένης στο Instagram, ευχήθηκε στην τραγουδίστρια μέσα από μία αδημοσίευτη φωτογραφία με τον Μανώλη Χιώτη.
Το στιγμιότυπο, το οποίο είχε τραβηχτεί στις 30 Νοεμβρίου του 1960, δείχνει το πρώην ζευγάρι να διασκεδάζει παίζοντας χαρτιά, στο σαλόνι του σπιτιού του.
Στη λεζάντα που συνόδευσε την ασπρόμαυρη εικόνα της τραγουδίστριας, ο επίσημος λογαριασμός του στούντιο Κλεισθένη έγραψε: «Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα, η οποία είχε τα γενέθλια της χθες 9 Νοεμβρίου και έκλεισε τα 90 της χρόνια. Να είναι πάντα υγιής και να έχει πολλά όμορφα χρόνια μπροστά της. Το Στούντιο Κλεισθένης τη θυμάται πάντα με αγάπη και δημοσιοποιούμε για πρώτη φορά αυτή τη φωτογραφία με τη Μαίρη Λίντα και τον Μανώλη Χιώτη στο σπίτι τους στις 30 Νοεμβρίου του 1960. Αυτή και πολλές άλλες φωτογραφίες αδημοσίευτες θα κυκλοφορήσουν σύντομα σε ένα λεύκωμα του Κλεισθένη».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
