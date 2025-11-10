Η Μαίρη Λίντα έκλεισε τα 90 της χρόνια - Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον Μανώλη Χιώτη από το στούντιο Κλεισθένης
GALA
Μαίρη Λίντα Γενέθλια Κλεισθένης

Η Μαίρη Λίντα έκλεισε τα 90 της χρόνια - Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον Μανώλη Χιώτη από το στούντιο Κλεισθένης

Στο στιγμιότυπο εμφανίζεται η τραγουδίστρια με τον πρώην σύζυγό της το 1960

Η Μαίρη Λίντα έκλεισε τα 90 της χρόνια - Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον Μανώλη Χιώτη από το στούντιο Κλεισθένης
Γεωργία Κοτζιά
10 ΣΧΟΛΙΑ
Τα 90 της χρόνια έκλεισε η Μαίρη Λίντα την Κυριακή 9 Νοεμβρίου και ο επίσημος λογαριασμός του στούντιο Κλεισθένης στο Instagram, ευχήθηκε στην τραγουδίστρια μέσα από μία αδημοσίευτη φωτογραφία με τον Μανώλη Χιώτη.

Το στιγμιότυπο, το οποίο είχε τραβηχτεί στις 30 Νοεμβρίου του 1960, δείχνει το πρώην ζευγάρι να διασκεδάζει παίζοντας χαρτιά, στο σαλόνι του σπιτιού του.

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ασπρόμαυρη εικόνα της τραγουδίστριας, ο επίσημος λογαριασμός του στούντιο Κλεισθένη έγραψε: «Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα, η οποία είχε τα γενέθλια της χθες 9 Νοεμβρίου και έκλεισε τα 90 της χρόνια. Να είναι πάντα υγιής και να έχει πολλά όμορφα χρόνια μπροστά της. Το Στούντιο Κλεισθένης τη θυμάται πάντα με αγάπη και δημοσιοποιούμε για πρώτη φορά αυτή τη φωτογραφία με τη Μαίρη Λίντα και τον Μανώλη Χιώτη στο σπίτι τους στις 30 Νοεμβρίου του 1960. Αυτή και πολλές άλλες φωτογραφίες αδημοσίευτες θα κυκλοφορήσουν σύντομα σε ένα λεύκωμα του Κλεισθένη».

Δείτε την ανάρτηση

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο

Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του

Τασκένδη, Σεπτέμβριος 1955: Κομμουνιστές εναντίον κομμουνιστών (α΄ μέρος)
Γεωργία Κοτζιά
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης