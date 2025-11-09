Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα πούλησε το ιδιωτικό του νησί μετά την εμπορική αποτυχία του «Megalopolis» που χρηματοδότησε μόνος του
Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα πούλησε το ιδιωτικό του νησί μετά την εμπορική αποτυχία του «Megalopolis» που χρηματοδότησε μόνος του
Πωλήθηκε έναντι 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων
Μετά τη μεγαλεπήβολη αλλά οικονομικά ζημιογόνα ταινία του «Megalopolis», ο Φράνσις Φορντ Κόπολα φαίνεται πως αναγκάστηκε να αποχωριστεί ένα ακόμη από τα προσωπικά του αποκτήματα. Ο θρυλικός σκηνοθέτης, που επένδυσε εκατομμύρια δολάρια στο φιλόδοξο κινηματογραφικό του όραμα, προχώρησε στην πώληση του ιδιωτικού του νησιού στη Μπελίζ, ένα μέρος, όπου έκανε συχνά διακοπές με την οικογένειά του.
Το νησί Coral Caye, συνολικής έκτασης 10 στρεμμάτων, βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Καραϊβικής, οκτώ μίλια από τις ακτές και μόλις 25 λεπτά με σκάφος από την ηπειρωτική χώρα. Είναι πλήρως αυτάρκες, καθώς διαθέτει δεξαμενές νερού και ηλιακούς συλλέκτες, ενώ κάποτε λειτουργούσε ως αλιευτικός καταυλισμός πριν μετατραπεί σε ιδιωτικό καταφύγιο του δημιουργού του «Νονού».
Τα τελευταία εννέα χρόνια, το Coral Caye ενοικιαζόταν, ωστόσο η μίσθωση έληξε πρόσφατα και πλέον το νησί έχει περάσει σε νέα χέρια, καθώς πουλήθηκε έναντι 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τη San Francisco Chronicle, ο αγοραστής είναι επιχειρηματίας από τη Γουατεμάλα, ο οποίος σκοπεύει να το μετατρέψει σε πολυτελές θέρετρο.
Η πώληση έρχεται λίγους μήνες μετά την αποτυχία της πολυσυζητημένης «Megalopolis», για την οποία ο Φράνσις Φορντ Κόπολα επένδυσε 120 εκατ.δολάρια από προσωπικά του κεφάλαια, εισπράττοντας μόλις 14,4 εκατ. παγκοσμίως. Η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Άνταμ Ντράιβερ, Σάια ΛαΜπέφ, Όμπρεϊ Πλάζα, Ναταλί Εμάνουελ και Τζον Βόιτ, απέτυχε εμπορικά παρά το καλλιτεχνικό της βάθος και τη φιλόδοξη σκηνοθεσία.
Κατά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Καννών το 2024, είχε αναφερθεί με συγκίνηση στη σχέση του με τα χρήματα και την οικογένειά του, υπογραμμίζοντας τη φιλοσοφία ζωής του: «Τα παιδιά μου, χωρίς εξαίρεση, έχουν υπέροχες καριέρες χωρίς περιουσία. Είμαστε καλά. Δεν έχει σημασία», είχε δηλώσει. «Για όλους εσάς εδώ. Τα χρήματα δεν έχουν σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι οι φίλοι. Ένας φίλος δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ. Τα χρήματα μπορεί να εξανεμιστούν».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το νησί Coral Caye, συνολικής έκτασης 10 στρεμμάτων, βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Καραϊβικής, οκτώ μίλια από τις ακτές και μόλις 25 λεπτά με σκάφος από την ηπειρωτική χώρα. Είναι πλήρως αυτάρκες, καθώς διαθέτει δεξαμενές νερού και ηλιακούς συλλέκτες, ενώ κάποτε λειτουργούσε ως αλιευτικός καταυλισμός πριν μετατραπεί σε ιδιωτικό καταφύγιο του δημιουργού του «Νονού».
After losing millions of dollars from his passion project, Megalopolis, he had to sell another one of his objects. https://t.co/PuE47V4ZPs— The Hollywood Reporter (@THR) November 9, 2025
Τα τελευταία εννέα χρόνια, το Coral Caye ενοικιαζόταν, ωστόσο η μίσθωση έληξε πρόσφατα και πλέον το νησί έχει περάσει σε νέα χέρια, καθώς πουλήθηκε έναντι 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τη San Francisco Chronicle, ο αγοραστής είναι επιχειρηματίας από τη Γουατεμάλα, ο οποίος σκοπεύει να το μετατρέψει σε πολυτελές θέρετρο.
Η πώληση έρχεται λίγους μήνες μετά την αποτυχία της πολυσυζητημένης «Megalopolis», για την οποία ο Φράνσις Φορντ Κόπολα επένδυσε 120 εκατ.δολάρια από προσωπικά του κεφάλαια, εισπράττοντας μόλις 14,4 εκατ. παγκοσμίως. Η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Άνταμ Ντράιβερ, Σάια ΛαΜπέφ, Όμπρεϊ Πλάζα, Ναταλί Εμάνουελ και Τζον Βόιτ, απέτυχε εμπορικά παρά το καλλιτεχνικό της βάθος και τη φιλόδοξη σκηνοθεσία.
Κατά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Καννών το 2024, είχε αναφερθεί με συγκίνηση στη σχέση του με τα χρήματα και την οικογένειά του, υπογραμμίζοντας τη φιλοσοφία ζωής του: «Τα παιδιά μου, χωρίς εξαίρεση, έχουν υπέροχες καριέρες χωρίς περιουσία. Είμαστε καλά. Δεν έχει σημασία», είχε δηλώσει. «Για όλους εσάς εδώ. Τα χρήματα δεν έχουν σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι οι φίλοι. Ένας φίλος δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ. Τα χρήματα μπορεί να εξανεμιστούν».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Κοντά στον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας οι αρχές - Συνεχίζονται οι έρευνες για τα όπλα
Έσκισε την μπλούζα του μετά τον θρίαμβο στον τελικό της Αθήνας ο Τζόκοβιτς - Βίντεο, φωτογραφίες
Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη, είχε διασώσει πατέρα και κόρη στη θάλασσα - «Παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού»
Βορίζια: Κοντά στον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας οι αρχές - Συνεχίζονται οι έρευνες για τα όπλα
Έσκισε την μπλούζα του μετά τον θρίαμβο στον τελικό της Αθήνας ο Τζόκοβιτς - Βίντεο, φωτογραφίες
Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη, είχε διασώσει πατέρα και κόρη στη θάλασσα - «Παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα