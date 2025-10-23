Μάνος Χατζιδάκις: Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του - «Άλλαξε τον τρόπο που ακούμε και νιώθουμε»
Οι μελωδίες του δεν ξεπεράστηκαν ποτέ, αναφέρεται στη δημοσίευση της εταιρείας παραγωγής για τον σπουδαίο συνθέτη
Εκατό χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι και η Φίνος Φιλμ τίμησε τον σπουδαίο συνθέτη που είχε ντύσει μουσικά πολλές από τις ταινίες της.
Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram δημοσιεύτηκε ένα βίντεο με κινηματογραφικές σκηνές, τις οποίες είχε συνοδεύσει η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι. Στη δημοσίευση γίνεται παράλληλα λόγος για έναν άνθρωπο που ανανέωσε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος άκουγε μουσική και ένωσε τους Έλληνες μέσα από τις μελωδίες του.
Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση: «100 Χρόνια Μάνος Χατζιδάκις. Δεν είναι εύκολο να μετρήσεις τον χρόνο όταν μιλάς για κάποιον που τον ξεπέρασε. Ένας αιώνας από τη γέννηση του ανθρώπου που άλλαξε τον τρόπο που ακούμε, νιώθουμε και θυμόμαστε. Ο Μάνος Χατζιδάκις μας ταξίδεψε, μας ένωσε και μας έκανε να αγαπήσουμε την Ελλάδα μέσα από την ευγένεια της μελωδίας του και το βάθος της ψυχής του. Η μουσική του δεν έπαιζε απλώς πίσω από τις εικόνες — τις φώτιζε από μέσα. Γι’ αυτό και οι μελωδίες του δεν ξεπεράστηκαν ποτέ. Συνεχίζουν να ζουν σ’ εκείνο το μέρος μέσα μας που δεν μεγαλώνει ποτέ».
Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά στον Διονύση Σαββόπουλο, που έφυγε από τη ζωή στα 81 του χρόνια την Τρίτη 21 Οκτωβρίου και εκτιμούσε βαθιά τον Μάνο Χατζιδάκη. «Τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Χατζιδάκι, έρχονται τη στιγμή που αποχαιρετούμε τον αγαπημένο Διονύση Σαββόπουλο. Έναν καλλιτέχνη που είχε ιδιαίτερη εκτίμηση στον Χατζιδάκι, που αγαπήθηκε και αυτός όσο λίγοι από όλους τους Έλληνες και που θα μείνει ανεξίτηλη η μνήμη του και οι μελωδίες του στις καρδιές μας», επισημαίνεται.
«Ο Σαββόπουλος είχε πει για τον Χατζιδάκι: ]]Ήταν Μάνος Χατζιδάκις. Μια ιδιοφυΐα. Ένας αξιολάτρευτος μάγος που ήρθε και άλλαξε το αφτί μας. Το κακό είναι ότι όσο ζούσε δεν τόλμησα να του εκφράσω τα αληθινά μου αισθήματα για αυτόν. Του μιλούσα πάντα σαν ισότιμος ντε και καλά, ενώ ένιωθα κατώτερός του. Ώσπου πέθανε και έχασα την ευκαιρία για πάντα. Όμως με άκουγε πάντα με χαμόγελο και συγκατάβαση. Ίσως είχε καταλάβει την “πόζα” μου, τον βαθύ σεβασμό μου για αυτόν. Αυτό ελπίζω», προστίθεται.
