Ανδρέας Μικρούτσικος για Διονύση Σαββόπουλο: Μεγάλωσα μαζί του, έχω τη χαρά να τον έχω γνωρίσει από κοντά

Τη σχέση του με τον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο περιέγραψε ο Ανδρέας Μικρούτσικος , δηλώνοντας πως μεγάλωσε με τα τραγούδια του και είχε τη χαρά να τον γνωρίσει προσωπικά.Ο σπουδαίος τραγουδοποιός και συνθέτης νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, μετά από επιδείνωση της κατάστασής του, και άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στα 81 του χρόνια Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο «Buongiorno», ο Ανδρέας Μικρούτσικος αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο, ενώ θυμήθηκε την πρώτη του εικόνα από εκείνον, όταν ήταν παιδί και τον είδε να συμμετέχει σε πορεία ειρήνης τη δεκαετία του 1960 κρατώντας μια κιθάρα.

Στη συνέχεια, ο Ανδρέας Μικρούτσικος

μίλησε για

ένα περιστατικό από τη μέρα που επιβλήθηκε η δικτατορία, όταν ο Μάνος Λοΐζος ξύπνησε τον αδερφό του Θάνο για να προλάβουν τον Διονύση Σαββόπουλο, φοβούμενοι ότι θα αντιδράσει και θα κινδυνεύσει.





Συγκεκριμένα, είπε για τον τραγουδοποιό και συνθέτη:

«Είμαι γεμάτος με τον Σαββόπουλο. Με τον Σαββόπουλο μεγάλωσα. Έχω τη χαρά να τον έχω γνωρίσει από κοντά, να έχω συνομιλήσει, έχω ακόμα και παιδική εικόνα από τον Σαββόπουλο. Δηλαδή, ο Λαμπράκης πέθανε το 1963., τον σκότωσαν οι παρακρατικοί και μετά άρχισε, επειδή έκανε πορείες ειρήνης, Μαραθώνα – Αθήνα. Σε μία από αυτές, μικρός εγώ, είδα τον Σαββόπουλο με κιθάρα. Είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη με ένα φορτηγό. Ήταν με μία κιθάρα και περπατούσε με την κιθάρα. Είναι η πρώτη μου εικόνα» ανέφερε ο παρουσιαστής.Γίνεται στις 21 Απριλίου του 1967 η δικτατορία, το βράδυ. Και χτυπάει το κουδούνι στο πατρικό μου στην Κυψέλη το επόμενο πρωί. Ήταν ο Μάνος Λοϊζος. Μου λέει: "Ξύπνα τον Θάνο Μικρούτσικο πρέπει να του πω κάτι". Λέει ο Λοϊζος: "Θάνο πρέπει να πάμε στο Κολωνάκι, γιατί ο Διονύσης θα ξυπνήσει αργά, όπως ξυπνάει, θα βγει έξω, θα δει στρατό και θα αρχίσει να τους βρίζει και θα τον σκοτώσουν". Δεν ήταν υπερβολή. Τέτοιος ήταν ο Σαββόπουλος. Πήγαν στο Κολωνάκι και δεν τον βρήκαν