Διονύσης Σαββόπουλος: «Τέλος εποχής» - Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον σπουδαίο τραγουδοποιό
Φωτογραφίες και τραγούδια του έχουν κατακλύσει τα social media - Πώς τον αποχαιρέτησαν Αρβανιτάκη, Θεοφάνους, Νταλάρας και Δάρρα
Έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Σαββόπουλος, το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, σε ηλικία 81 ετών. Ο σπουδαίος τραγουδοποιός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε επιδείνωση. Ο Διονύσης Σαββόπουλος έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2021.
Ο θάνατος του σπουδαίου δημιουργού και ερμηνευτή που σημάδεψε γενιές με τα τραγούδια και τις πολιτισμικές του αναφορές, βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο. Συνάδελφοι, καλλιτέχνες και άλλοι επώνυμοι φρόντισαν να τον αποχαιρετήσουν και μέσα από τα social media, τιμώντας έτσι τη μνήμη του και την κληρονομιά που αφήνει πίσω του.
Με μία αναδρομή στο παρελθόν και μία φωτογραφία από το 1987 αποχαιρέτισε ο Γιώργος Θεοφάνους τον σπουδαίο τραγουδοποιό. Ο συνθέτης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο, με τους δυο τους καθισμένους σε ένα σαλόνι, να καπνίζουν και να απολαμβάνουν τον καφέ τους.
Έτσι, θέλησε να τον ευχαριστήσει για τις πολύτιμες συμβουλές του, και να του πει το τελευταίο αντίο. «Ευχαριστώ δάσκαλε για τις πρώτες κουβέντες και συμβουλές, όταν με δέχτηκες στο σπίτι σου την άνοιξη του '87. Οι ουρανοί απόψε φωνάζουν "ζήτω το ελληνικό τραγούδι"», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή του.
Ανάμεσα στους συναδέλφους που τον αποχαιρέτησαν δημόσια ήταν και η Ελευθερία Αρβανιτάκη, με την οποία είχε συνεργαστεί πολλές φορές. Με ανάρτησή της στο Facebook, εξέφρασε τη θλίψη της για τον χαμό του, ευχαριστώντας τον παράλληλα για όσα της χάρισε. «Διονύση μου δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, πονάει ο χαμός σου. Σε ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, για την μαγεία που ζήσαμε, για όλα όσα μου έδωσες, για όλα όσα μου έμαθες. Αντίο ήρωά μου, αντίο μάγε της σκηνής, αντίο σπουδαίε δημιουργέ. Το έργο σου στα τιμαλφή του πολιτισμού μας και σίγουρα στα δικά μου τιμαλφή», έγραψε η Ελευθερία Αρβανιτάκη κάτω από μια κοινή τους φωτογραφία.
Με μία συγκινητική δημοσίευση τον αποχαιρέτησε και η Φωτεινή Δάρρα. Η ερμηνεύτρια θυμήθηκε τον εαυτό της σαν μαθήτρια ακόμα, να ακούει τη μουσική του σε κασέτες. «Μια κασέτα παλιά έπαιζε συνέχεια στο κασετόφωνο του δωματίου μου. Ήμουν στην τελευταία τάξη του Λυκείου και είχα ήδη αποφασίσει ότι θα σπούδαζα θέατρο. Πού να ήξερα ότι θα γινόμουν μια ηθοποιός που τραγουδάει», έγραψε αρχικά, σε δημοσίευσή της στο Instagram και πρόσθεσε: «Κι όλα αυτά με τους ήχους από τους Αχαρνείς του Αριστοφάνη και του Διονύση Σαββοπουλου». Στη συνέχεια, αποχαιρέτισε τον σπουδαίο τραγουδοποιό, γράφοντας: «Αντίο Νιόνιο. Τελικά τα χρόνια έτρεξαν χύμα. Τέλος εποχής».
Ακόμα ένα παιδί που μεγάλωσε με τη μουσική του, ήταν η Μαρία Μπακοδήμου. Η παρουσιάστρια δήλωσε πως «ένιωσε σαν να έχασε την εφηβεία της», μαθαίνοντας για τον θάνατο του συνθέτη. Στο Instagram της, ανάρτησε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του, την οποία συνόδευσε με την εξής λεζάντα: «Σαν να έχασα την εφηβεία μου νιώθω με αυτή την αναχώρηση. Καλό ταξίδι κύριε Σαββόπουλε».
Η Βασιλική Ανδρίτσου με τη σειρά της, ανάρτησε κι εκείνη ένα στιγμιότυπο του Διονύση Σαββόπουλου και πάνω σε αυτό έγραψε στίχο ενός από τα διασημότερα τραγούδια του. «Άδεια μου αγκαλιά, Χριστέ μου», έγραψε η ηθοποιός.
Και η Demy έκανε μια ανάρτηση - φόρο τιμής στον τραγουδοποιό, εκφράζοντας πόσο την επηρέασε ο θάνατός του. Η τραγουδίστρια ανέβασε το γνωστό κομμάτι του «Η Συννεφούλα», και όπως λέει, με δάκρυα στα μάτια, αποχαιρέτησε τον άνθρωπο που με τον θάνατό του έκλεισε μια ολόκληρη εποχή. «Τέλος εποχής. Ίσως γι' αυτό μεταξύ των άλλων αυτονόητων λόγων, έκλαψα τόσο. Η μουσική του με σημάδεψε. Θα σημαίνει πάντα τόσα πολλά για μένα. Για όλους. Ευχαριστούμε», έγραψε σε Instagram story.
Αν και πολύ νεότερη, η Κλαυδία ήταν κι εκείνη ανάμεσα σε αυτούς που μεγάλωσαν με τραγούδια του και είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του. Η νεαρή τραγουδίστρια που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision, ανέβασε μια φωτογραφία που βρίσκεται μαζί του στη σκηνή και με αυτή, τον ευχαρίστησε που πίστεψε σε εκείνη.
«Σήμερα αποχαιρετάμε έναν θρύλο. Έναν άνθρωπο που σημάδεψε τη διαδρομή μου. Για εμένα έναν συνεργάτη, έναν φίλο που πίστεψε σε εμένα, όταν λίγοι το έκαναν. Ευγνώμων για όλα. Κύριε Διονύση, ευχαριστώ και ευχαριστούμε για όλα. Να 'ναι χρυσός ο παράδεισος», έγραψε.
Τον Διονύση Σαββόπουλο αποχαιρέτησε μέσω των social media και η Panik Records, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει ένα album με επανεκτελέσεις τραγουδιών του με τη συμμετοχή του ίδιου και άλλων ερμηνευτών. «Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Νιόνιο» ήταν το μήνυμα της δισκογραφικής εταιρείας.
«Θλίψη βαθιά... Τώρα μόνο σιωπή», έγραψε ο Γιώργος Νταλάρας στο instagram.
Πολλοί ήταν εκείνοι που ανέβασαν μονάχα μία φωτογραφία του στα social media, δεδομένου ότι σε τέτοιες καταστάσεις, τα λόγια συχνά, δεν είναι ικανά να περιγράψουν το συναίσθημα. Ανάμεσα σε εκείνους που ανέβασαν ένα στιγμιότυπο του καλλιτέχνη για να τιμήσουν τη μνήμη του ήταν οι Αλέξανδρος Τσουβέλας, Βίκυ Κουλιανού, Μαρίνα Σάττι, Νανά Βενέτη, Εβελίνα Παπούλια και άλλοι.
