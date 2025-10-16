Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Μπριζίτ Μπαρντό: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Ανησυχητική η κατάσταση της υγείας της
Η 91χρονη ηθοποιός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρής ασθένειας
Στο νοσοκομείο βρίσκεται εδώ και τρεις εβδομάδες η Μπριζίτ Μπαρντό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Nice Matin, η 91χρονη ηθοποιός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το καταφύγιό της στο Σαιν-Τροπέ για να νοσηλευτεί στο Τουλόν.
Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο, η σταρ του γαλλικού κινηματογράφου νοσηλεύεται στην ιδιωτική κλινική Saint-Jean, ενώ η είδηση έγινε γνωστή σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.
Όπως αναφέρεται, η Μπαρντό υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρής ασθένειας, ενώ η κατάστασή της παραμένει ανησυχητική. Ωστόσο, αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι της μέσα στις επόμενες ημέρες.
Brigitte Bardot hospitalisée "dans un état préoccupant" : ce que l’on sait sur son état de santé https://t.co/aP0kUMapzP— Gala (@GALAfr) October 16, 2025
