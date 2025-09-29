H Μέριλ Στριπ συνάντησε ως Μιράντα Πρίσλεϊ την Άννα Γουίντουρ στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλανου
Η διάσημη ηθοποιός και η Γουίντουρ που αποτέλεσε έμπνευση για τον εμβληματικό χαρακτήρα από την ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada» παρακολούθησαν το σόου των «Dolce & Gabbana»
Στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου συναντήθηκαν η Μέριλ Στριπ και η Άννα Γουίντουρ. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός που θα υποδυθεί για μια ακόμα φορά τη Μιράντα Πρίσλεϊ στο σίκουελ της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» και η γυναίκα που αποτέλεσε έμπνευση για τον κινηματογραφικό χαρακτήρα έδωσαν το «παρών» στην επίδειξη μόδας του οίκου «Dolce & Gabbana».
Η Στριπ, που έχει υιοθετήσει το λουκ της Μιράντα Πρίσλεϊ για τις ανάγκες των γυρισμάτων, εμφανίστηκε φορώντας ένα βινύλ παλτό από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 των Dolce & Gabbana, το οποίο συνδύασε με λεοπάρ ζώνη, μαύρο παντελόνι και μπεζ γόβες. Από την άλλη, η Γουίντουρ επέλεξε ένα μακρύ φλοράλ φόρεμα, ενώ και οι δύο γυναίκες ολοκλήρωσαν την εμφάνισή τους με μαύρα γυαλιά ηλίου.
Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της Vogue στο Instagram, η Στριπ και η Γουίντουρ φαίνονται να αγκαλιάζονται και να ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις, με τη σταρ του Χόλιγουντ να λέει: «αυτή είναι η πρώτη μου επίδειξη μόδας».
Δείτε το βίντεο από τη συνάντησή τους
