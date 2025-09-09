Βιβλίο με αυτόγραφα των Beatles και των Rolling Stones πωλείται σε δημοπρασία
Beatles Rolling Stones Βιβλίο Αυτόγραφα Δημοπρασία

Βιβλίο με αυτόγραφα των Beatles και των Rolling Stones πωλείται σε δημοπρασία

Το συλλεκτικό βιβλίο περιλαμβάνει υπογραφές και των Μπράιαν Τζόουνς, μέλη του συγκροτήματος «The Hollies» και του Little Richard

Βιβλίο με αυτόγραφα των Beatles και των Rolling Stones πωλείται σε δημοπρασία
Ελένη Μήτση
Βιβλίο με αυτόγραφα και σπάνια συλλεκτικά αντικείμενα που σχετίζονται με την εποχή των Beatles και των Rolling Stones πρόκειται να διατεθούν σε δημοπρασία υψηλού ενδιαφέροντος, συγκεντρώνοντας το βλέμμα των συλλεκτών.

Μεταξύ των κορυφαίων κομματιών της δημοπρασίας ξεχωρίζουν ένα βιβλίο με αυτόγραφα από κορυφαία μουσικά ονόματα της δεκαετίας του 1960, βεβαιώσεις βράβευσης που οι Beatles δεν παρέλαβαν ποτέ, καθώς και ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου που ανήκαν στον Τζον Λένον.

Το συλλεκτικό βιβλίο περιλαμβάνει υπογραφές από τους Beatles, τους Rolling Stones, τον Μπράιαν Τζόουνς, μέλη του συγκροτήματος The Hollies, αλλά και τον Little Richard. Η ιστορία απόκτησής του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα αυτόγραφα συγκεντρώθηκαν από τη 16χρονη τότε Εντουίνα Σμιθ.

Χάρη στη φιλία της με τον επιστάτη του Δημαρχείου του Σόλσμπερι, τον Ντένις, η Σμιθ είχε πρόσβαση στα παρασκήνια. Όπως η ίδια έχει αφηγηθεί, ο Ντένις της επέτρεψε να μπει από την πίσω πόρτα, δίνοντάς της την ευκαιρία να συναντήσει τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ και να παραμείνει με τους Beatles για περίπου μία ώρα πριν από μία συναυλία του Ιουνίου του 1963.

Ιδιαίτερο στοιχείο της συλλογής αποτελεί το γεγονός ότι, με τη βοήθεια του ίδιου επιστάτη, η Σμιθ κατάφερε να συγκεντρώσει σπάνια αυτόγραφα και από άλλα μεγάλα συγκροτήματα της εποχής. Εκπρόσωπος του οίκου δημοπρασιών Catherine Southon Auctioneers & Valuers υπογράμμισε: «Το να έχεις αυτόγραφα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 1960 σε ένα βιβλίο είναι αρκετά σπάνιο».

Ελένη Μήτση
