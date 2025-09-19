Δεν την πυροδότησε ο πελάτης μου, αλλά ο Μουγκοπέτρος, λέει ο δικηγόρος του ανθρώπου που έδωσε στον μουσικό την κροτίδα



εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Άρη Μουγκοπέτρου προχώρησε ο πρώην φίλος του μουσικού, που του είχε δώσει την κροτίδα, η οποία εξερράγη στο χέρι του και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, σε πανηγύρι στα Τριπόταμα Αχαΐας, στις 21 Απριλίου του 2025.



Τη δικαστική εξέλιξη «πυροδότησε» μία φωτογραφία που ανάρτησε ο μουσικός στα social media, στην οποία απεικονιζόταν ο πρώην φίλος του να διασκεδάζει παρέα με άλλους άνδρες σε πανηγύρι, γράφοντας κάτω από τη φωτογραφία ένα μακροσκελές κείμενο και σχολιάζοντας με υβριστικούς χαρακτηρισμούς.



Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο δικηγόρος του πρώην φίλου του Άρη Μουγκοπέτρου, Ανδρέας Βαγγόπουλος, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή «Buongiorno» σχολίασε



Ο “Κύριος” που ήταν “Φίλος” μου αδελφικός και μου έδωσε τη κροτίδα στα χέρια έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Και οι υπόλοιποι δίπλα του θα ρωτήσω πώς αισθανόταν που καθόταν με αυτόν που πήγε να με σκοτώσει; Γιατί για τον ίδιο δεν έχω να προσθέσω κάτι γιατί δεν πέφτω από τα

σύννεφα ότι και να κάνει αφού η αστυνομία τον έχει αφήσει ελεύθερο να κάνει ότι θέλει!.







Η ανάρτηση συνοδευόταν, μάλιστα, από φωτογραφία, την οποία είχε αναρτήσει παρανόμως και βεβαίως χωρίς τη συναίνεσή μου και την οποία προηγουμένως είχε επεξεργαστεί - έχοντας τοποθετήσει δείκτη που να δείχνει εμένα και γράφοντας:



“Συγχαρητήρια αστυνομία! Συγχαρητήρια κοινωνία! Συγχαρητήρια φίλοι μου! Συγχαρητήρια ελληνική δικαιοσύνη Ιδού οι μ…. Ιδού ο μ…!, ενώ στη συνέχεια σε σχόλιο, το οποίο ανήρτησε ανέγραψε επί λέξει: “Σήμερα έχει πανηγύρι και στο Γεράκι Λακωνίας ρε να πάτε και εκεί σιχάματα” έχοντας αναρτήσει την ίδια φωτογραφία στην οποία εμφαινόμουν εγώ καθήμενος και λοιπά άτομα της παρέας μου χωρίς να έχει προς τούτο δικαίωμα».



Τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στη μήνυση που κατέθεσε ο πρώην φίλος του Άρη Μουγκοπέτρου στον εισαγγελία Πρωτοδικών Τριπόλεως για τα αδικήματα της εξύβρισης, της συκοφαντικής δυσφήμισης και για παραβίαση του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.



Σε μήνυση για«Θα σας πω ότι είναι θλιβερό ένας άνθρωπος που είναι δεξιοτέχνης του κλαρίνου να στερείται της δυνατότητας να παίξει μουσική και ελπίζω να επανέλθει, αυτή είναι και η επιθυμία του πελάτη μου. Απέχει όμως αυτό από την ποινική διάσταση της υποθέσεως και εάν ο πελάτης μου έχει οποιαδήποτε ποινική σε σχέση με την κροτίδα αυτή, την οποία δεν είχε πυροδοτήσει. Την πυροδότησε αντιθέτως ο κύριος Μουγκοπέτρος, όπως ο ίδιος το έχει πει. Να σας πω ότι έχει σχηματιστεί μια ποινική δικογραφία μετά από μηνυτήρια αναφορά, που έχουμε πληροφορηθεί ότι έχει καταθέσει ο κύριος Μουγκοπέτρος, για την οποία όμως μέχρι και σήμερα δεν έχουμε κληθεί να δώσουμε εξηγήσεις.Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχει κατατεθεί μήνυση εις βάρος μας, ακόμα και για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ο εντολέας μου έδωσε μια κροτίδα την ώρα του χορού και ο κύριος Μουγκοπέτρος την άναψε. Αυτό είναι δεδομένο, το έχει πει ο ίδιος από την πρώτη στιγμή, και ενώ νοσηλευόταν. Αυτό συνέβη 6.30 το πρωί».: «Εμείς δεν έχουμε κληθεί να δώσουμε εξηγήσεις μέχρι και σήμερα. Δεν μας έχει καλέσει κανείς. Θεωρώ ότι αυτή η υπόθεση πήρε ποινικές διαστάσεις χωρίς να υπάρχουν, χωρίς να στοιχειοθετούνται αδικήματα. Δεν μπορούμε να πάμε από το αδίκημα σε μια υπέρβαση και να λέμε ότι ένας καρδιακός, αδελφικός φίλος, είχε πρόθεση να σκοτώσει. Αν είναι ποτέ δυνατόν να είχε πρόθεση να σκοτώσει έναν φίλο που πήγαιναν μαζί στα πανηγύρια. Εμείς είμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταθέσουμε μήνυση για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση και για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, γιατί πια αυτή η συμπεριφορά υπερέβη το μέτρο».Από τον δικό μου εντολέα δεν αναρτήθηκε καμία φωτογραφία. Τον δικό μου εντολέα τον φωτογράφισε κάποιος ως θαμώνα του τραπεζιού, στο οποίο τραπέζι υπήρχαν και άλλοι άνθρωποιΑπό την πλευρά του, ο πρώηντου Άρη Μουγκοπέτρου θεώρησε πως με τη συγκεκριμένη δημοσίευση ο βιρτουόζος του κλαρίνου«Με τον μηνυόμενο γνωριζόμαστε από πολλών ετών, συνδεόμενοι με στενή φιλική σχέση. Τα ξημερώματα στις 21-4-2025, σεστα, στο οποίο ευρισκόμουν εγώ και ο μηνυόμενος, άναψε κροτίδα πάνω στην εξέδρα, στην οποία βρισκόταν και έπαιζε κλαρίνο, κρατώντας αυτήν και η οποία εξερράγη στο χέρι του και είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του με τον ακρωτηριασμό δύο δακτύλων της χειρός του, γεγονός το οποίο λόγω της στενής φιλικής και σε καθημερινή βάση, σχέσης μας, με συγκλόνισε», αναφέρει μεταξύ άλλων.Και συνεχίζει: «Από τότε και έπειτα, ωστόσο,, επιδιδόμενος σε πλήθος αναφορών για εμένα, τόσο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σε βίντεο, τα οποία συνεχώς και ατέρμονα αναρτά, όσο και σε τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες φιλοξενείται, σε μια αγωνιώδη και συνεχή προσπάθεια, την οποία κάνει προκειμένου να μου επιρρίψει ευθύνες για το συγκεκριμένο περιστατικό, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει πολύ καλά, ότι καμία ευθύνη δεν έχω για τον τραυματισμό του και ο ίδιος μόνος του προέβη στο άναμμα της συγκεκριμένης κροτίδας».Ο πρώην φίλος τουπροσθέτει τα εξής: «Με την τελευταία ωστόσο ανάρτησή του, ξεπέρασε κάθε όριο ανεκτής πλέον συμπεριφοράς, φθάνοντας στο σημείο να με εξυβρίζει και να με συκοφαντεί δημοσίως, δείχνοντάς με προκλητικά τόσο εμένα όσο και τα λοιπά μέλη της παρέας μου, αναγράφοντας συκοφαντικά γιατο πρόσωπό μου ότι δήθεν πήγα να τον σκοτώσω, εξυβρίζοντάς με και αναρτώντας φωτογραφία μου, χωρίς να έχει απολύτως κανένα δικαίωμα για αυτό. Από το μένος του δεν “γλίτωσαν” και οι υπόλοιποι της παρέας μου, οι οποίοι έγιναν αντικείμενο συκοφαντικών και εξυβριστικών αναφορών μαζί με εμένα, αποκαλώντας μας όλους “σιχάματα”, βάλλοντας βέβαια ταυτόχρονα και κατά της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής αστυνομίας και της ελληνικής δικαιοσύνης, με ευφάνταστες αναφορές».Είχε προηγηθεί μίακατά του Άρη Μουγκοπέτρου, με την οποία ο πρώην φίλος του, τουκαι να ανακαλέσει τους χαρακτηρισμούς που απηύθυνε στο πρόσωπό του με αντίστοιχο δημοσίευμα.Από την πλευρά του ο Άρης Μουγκοπέτρος κατέβασε τη σχετική φωτογραφία από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,«Ο εντολέας μου από την πρώτη κιόλας στιγμή ήταν συγκλονισμένος με το περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του κ. Μουγκοπέτρου για το οποίο καμία ευθύνη δεν φέρει ωστόσο δεν πρόκειται να ανεχθεί πλέον καμία εξυβριστική και συκοφαντική συμπεριφορά που σκοπό έχει την σπίλωση της προσωπικότητας του με ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς για αυτόν», δηλώνει στο protothema.gr ο δικηγόρος του φίλου του Άρη ΜουγκοπέτρουΑνδρέας Βαγγόπουλος