Η Τζούλια Ρόμπερτς συζητά για την επιστροφή της στο σίκουελ της ταινίας «Ο γάμος του καλύτερού μου φίλου»
Το φιλμ του 1997 ακολουθεί μια γευσιγνώστρια που, συνειδητοποιώντας ότι είναι ερωτευμένη με έναν παλιό της φίλο, προσπαθεί να σαμποτάρει τον γάμο του
Η Τζούλια Ρόμπερτς αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για ενδεχόμενη επιστροφή της σε σίκουελ της ταινίας «Ο γάμος του καλύτερού μου φίλου» που κυκλοφόρησε το 1997.
«Θέλουν να συμμετάσχω», δήλωσε η ηθοποιός στο Variety, με αφορμή την προώθηση της νέας της ταινίας «After the Hunt», ενός ψυχολογικού θρίλερ σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο, στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι Άντριου Γκάρφιλντ, Άγιο Εντεμπίρι και Κλόι Σεβινί.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γκουαντανίνο παρενέβη λέγοντας ότι θα αναλάμβανε να σκηνοθετήσει αμέσως ένα σίκουελ της αισθηματικής κωμωδίας με τη βραβευμένη με Όσκαρ σταρ του Χόλιγουντ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Τα πρώτα δημοσιεύματα για ένα σίκουελ είχαν κυκλοφορήσει τον Ιούλιον του 2024, όταν έγινε γνωστό ότι η δημιουργός των ταινιών «Περαασμένες Ζωές» και «Ταιριάζουμε;», Σελίν Σονγκ, έχει αναλάβει να γράψει το σενάριο — χωρίς ωστόσο να βρίσκεται σε συζητήσεις για τη σκηνοθεσία.
Η είδηση για τη συνέχεια της ταινίας ήρθε λίγο μετά τις δηλώσεις του Ντέρμοτ Μαλρόνι, συμπρωταγωνιστή της Ρόμπερτς στο φιλμ του 1997, ο οποίος είχε πει στη New York Post ότι «γίνονται συζητήσεις για ένα σίκουελ».
Η ταινία «Ο γάμος του καλύτερού μου φίλου» ακολουθεί την Τζουλιάν Πότερ (Ρόμπερτς), μια γευσιγνώστρια που ανακαλύπτει ότι ο παλιός της φίλος Μάικλ Ο’Νιλ (Μαλρόνι), με τον οποίο είχαν συμφωνήσει να παντρευτούν αν ήταν και οι δύο ακόμη μόνοι στα 28, πρόκειται να παντρευτεί. Συνειδητοποιώντας ότι είναι ερωτευμένη μαζί του, προσπαθεί να σαμποτάρει τον γάμο. Στην ταινία συμμετείχαν επίσης η Κάμερον Ντίαζ και ο Ρούπερτ Έβερετ.
Το φιλμ συγκέντρωσε 127 εκατομμύρια δολάρια μόνο στην Αμερική και τον Καναδά, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση στη λίστα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, ενώ προτάθηκε για τρεις Χρυσές Σφαίρες.
Julia Roberts Confirms 'My Best Friend's Wedding' Sequel Talks; Luca Guadagnino Would Direct the Project 'in a Second' https://t.co/EMZxWgKYYs— Variety (@Variety) September 18, 2025
