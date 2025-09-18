Η Τζούλια Ρόμπερτς συζητά για την επιστροφή της στο σίκουελ της ταινίας «Ο γάμος του καλύτερού μου φίλου»

Η είδηση για τη συνέχεια της ταινίας ήρθε λίγο μετά τις δηλώσεις του Ντέρμοτ Μαλρόνι, συμπρωταγωνιστή της Ρόμπερτς στο φιλμ του 1997, ο οποίος είχε πει στη New York Post ότι

.