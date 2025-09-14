Η Μπιγιονσέ πόζαρε με αποκαλυπτικό φόρεμα και ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τις ευχές για τα γενέθλιά της
Η Μπιγιονσέ πόζαρε με αποκαλυπτικό φόρεμα και ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τις ευχές για τα γενέθλιά της
Η τραγουδίστρια έκλεισε πριν από λίγες ημέρες τα 44
Η Μπιγιονσέ έκλεισε πρόσφατα τα 44 και δημοσίευσε φωτογραφίες της με αποκαλυπτικό σύνολο για να ευχαριστήσει τους θαυμαστές της για τις ευχές που έλαβε για τα γενέθλιά της.
Μέσα από ανάρτηση που έκανε η τραγουδίστρια το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου στο Instagram, εμφανίστηκε με τολμηρό look: ένα διάφανο, εφαρμοστό μπορντό φόρεμα μέσα από το οποίο διακρίνονταν τα εσώρουχά της. Η ίδια ολοκλήρωσε το σύνολό της με γάντια και γούνα, ενώ πόζαρε δείχνοντας τόσο την μπροστινή όσο και την πίσω όψη του ρούχου της.
«Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας για τα γενέθλιά μου. Είμαι ευγνώμων για μια ακόμη χρονιά. Ειρήνη και αγάπη» έγραψε η Μπιγιόνσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η οποία είχε γενέθλια στις 4 Σεπτεμβρίου.
Δείτε την ανάρτησή της
