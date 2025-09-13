Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη πόζαρε αγκαλιά με τον γιο της: Όλος ο κόσμος μου, έγραψε
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη πόζαρε αγκαλιά με τον γιο της: Όλος ο κόσμος μου, έγραψε
Η αθλητικογράφος ανάρτησε μια φωτογραφία αγκαλιά με το παιδί της
Μια κοινή φωτογραφία με τον γιο της δημοσίευσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, σημειώνοντας για το δύο μηνών παιδί της πως είναι «όλος ο κόσμος της».
Η αθλητικογράφος και ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν έγιναν πριν από λίγους μήνες για πρώτη φορά γονείς. Έκτοτε, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράζεται στα social media εικόνες με τον γιο της και στιγμές από την καθημερινότητά τους.
Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, η αθλητικογράφος έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ποζάροντας με το παιδί της, με θέα τη θάλασσα. «Όλος ο κόσμος μου στην αγκαλιά μου» σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.
Δείτε την ανάρτησή της
Σε πρόσφατη ανάρτηση που έκανε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο TikTok, περιέγραψε τη μητρότητα ως την πιο δύσκολη εμπειρία της ζωής της, τονίζοντας όμως, ότι απολαμβάνει τις στιγμές με τον γιο της. Όπως είπε, «ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος» καθώς «το μωρό απαιτεί όλη την προσοχή και δικαιολογημένα». Συμπλήρωσε πως «είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου, αλλά παράλληλα έχει μια ομορφιά όλο αυτό το πράγμα, το να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με το μωρό σου. Είναι μαγικό. Όσες και όσοι έχετε παιδάκια, θα καταλάβετε για ποιο πράγμα μιλάω».
Η αθλητικογράφος και ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν έγιναν πριν από λίγους μήνες για πρώτη φορά γονείς. Έκτοτε, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράζεται στα social media εικόνες με τον γιο της και στιγμές από την καθημερινότητά τους.
Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, η αθλητικογράφος έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ποζάροντας με το παιδί της, με θέα τη θάλασσα. «Όλος ο κόσμος μου στην αγκαλιά μου» σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.
Δείτε την ανάρτησή της
Σε πρόσφατη ανάρτηση που έκανε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο TikTok, περιέγραψε τη μητρότητα ως την πιο δύσκολη εμπειρία της ζωής της, τονίζοντας όμως, ότι απολαμβάνει τις στιγμές με τον γιο της. Όπως είπε, «ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος» καθώς «το μωρό απαιτεί όλη την προσοχή και δικαιολογημένα». Συμπλήρωσε πως «είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου, αλλά παράλληλα έχει μια ομορφιά όλο αυτό το πράγμα, το να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με το μωρό σου. Είναι μαγικό. Όσες και όσοι έχετε παιδάκια, θα καταλάβετε για ποιο πράγμα μιλάω».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα