Κάθριν Μπίγκελοου: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «A House of Dynamite»
Στο φιλμ της βραβευμένης με Όσκαρ σκηνοθέτιδας πρωταγωνιστούν ο Ίντρις Έλμπα και η Ρεμπέκα Φέργκιουσον
Στη δημοσιότητα έδωσε το Netflix το τρέιλερ της νέας ταινίας της Κάθριν Μπίγκελοου με τίτλο «A House of Dynamite» με τον Ίντρις Έλμπα και τη Ρεμπέκα Φέργκιουσον στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.
Το σενάριο υπογράψει ο Νόα Όπενχαϊμ, ενώ σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας: «Όταν ένας άγνωστης προέλευσης πύραυλος εκτοξεύεται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκινά ένας αγώνας δρόμου για να εντοπιστεί ο υπεύθυνος και να αποφασιστεί η κατάλληλη απάντηση».
Το καστ του φιλμ συμπληρώνουν οι Γκάμπριελ Μπάσο, Τζάρεντ Χάρις, Τρέισι Λετς, Άντονι Ράμος, Μόουζες Ίνγκραμ, Τζόνα Χάουερ-Κινγκ, Γκρέτα Λι και Τζέισον Κλαρκ.
Δείτε το τρέιλερ
Το «A House of Dynamite» σηματοδοτεί την επιστροφή της Μπίγκελοου στην έντονα πολιτική και δραματουργικά φορτισμένη αφήγηση που έχει χαρακτηρίσει το έργο της. Είναι η πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία από το Detroit του 2017. Η Κάθριν Μπίγκελοου έγραψε ιστορία το 2010, όταν έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε Όσκαρ Σκηνοθεσίας, για το πολεμικό δράμα «The Hurt Locker» (2009).
Την παραγωγή της ταινίας «A House of Dynamite» έχουν αναλάβει η ίδια η Μπίγκελοου, ο Όπενχαϊμ και ο Γκρεγκ Σάπιρο (ένας από τους παραγωγούς του The Hurt Locker).
Η ταινία έκανε επίσημη πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, ενώ τον Οκτώβριο θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες.
