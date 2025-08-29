Η Βίκυ Καγιά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες της από τη Βενετία
Η Βίκυ Καγιά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες της από τη Βενετία
Το μοντέλο βρέθηκε στην τελετή έναρξης του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Νέες φωτογραφίες της από τη Βενετία δημοσίευσε η Βίκυ Καγιά, η οποία ταξίδεψε στην Ιταλία με αφορμή το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου που άνοιξε αυλαία την Τετάρτη 27 Αυγούστου.
Το μοντέλο περπάτησε ανάμεσα σε άλλες λαμπερές παρουσίες στο κόκκινο χαλί κατά την τελετή έναρξης και την Πέμπτη κοινοποίησε νέες εικόνες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα από τη βραδινή βόλτα όπου έκανε στην πόλη.
«Η Βενετία τη νύχτα» έγραψε η Βίκυ Καγιά στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, η οποία περιλάμβανε διαφορετικά στιγμιότυπα από το look της: ένα παντελόνι και γιλέκο σε μαύρο χρώμα συνδυασμένα με ένα ημιδιάφανο τοπ.
Δείτε την ανάρτησή της
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το κόκκινο χαλί
Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που ανάρτησε η ίδια στα social media αποκαλύφθηκε η ενδυματολογική της επιλογή: ένα στράπλες μακρύ φόρεμα σε ασημί χρώμα, το οποίο συνδύασε με μαύρα πέδιλα. Το look της ολοκληρώθηκε με διακριτικά κοσμήματα, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο.
Σε δημοσίευση που έκανε το μοντέλο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έγραψε: «Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη που μοιράζομαι ξανά αυτές τις στιγμές με την Armani beauty, μια παράδοση πολύ αγαπημένη σε εμένα. Σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε στη βραδιά έναρξης του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας».
Φωτογραφία: Getty Images/ Ideal Image
