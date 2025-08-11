Ο διάσημος Gene Gillette έρχεται από το Μπρόντγουεϊ στην Αθήνα για 15 παραστάσεις

O θεατρικός και τηλεοπτικός ηθοποιός με τη σπάνια συναισθηματική εμβάθυνση και το ευρύ ρεπερτόριο, έρχεται τον Οκτώβριο για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, προκειμένου να ερμηνεύσει τον μονόλογο «Αρτώ/Βαν Γκόγκ»