Ο διάσημος Gene Gillette έρχεται από το Μπρόντγουεϊ στην Αθήνα για 15 παραστάσεις
O θεατρικός και τηλεοπτικός ηθοποιός με τη σπάνια συναισθηματική εμβάθυνση και το ευρύ ρεπερτόριο, έρχεται τον Οκτώβριο για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, προκειμένου να ερμηνεύσει τον μονόλογο «Αρτώ/Βαν Γκόγκ»
Ο Αμερικανός ηθοποιός θα εμφανιστεί στη χώρα μας από 1η έως 19 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Σημείο, όπου ανεβαίνει το έργο της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη για τη ψυχική ασθένεια, τον εγκλεισμό, την κανονικότητα, την Τέχνη, με αφορμή τον σπουδαίο διανοητή και καλλιτέχνη του 20ου αιώνα, Αντονέν Αρτώ (1896 - 1948).
Μια παράσταση που έμεινε αξέχαστη το 2022 που παρουσιάστηκε στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη -όπως και τώρα- και χαρακτηρίστηκε ως «υπερβατική» και «υπνωτιστική», με τον ίδιο πρωταγωνιστή να καταπλήσσει τους θεατές με το υποκριτικό του βάθος. Τι συνδέει όμως τον Αρτώ και τον Βαν Γκογκ, όπως αναδεικνύεται μέσα από το κείμενο; Αμφότεροι οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία από τον περίγυρο της εποχής τους, καθώς η μη αποδοχή της πρωτοπορίας και της ετερότητάς τους, ουσιαστικά τους καταδίκασε…
Ο Gillette, ιδιαιτέρα γνωστός και αγαπητός παγκοσμίως από τις συχνές εμφανίσεις του σε δημοφιλείς σειρές του NETFLIX, της DISNEY+ και των δικτύων NBC και CBS όπως «Law & Order», «The Blacklist», «Punisher», «Madam Secretary», καταφθάνει στην Αθήνα έχοντας καταγράψει μία από τις πιο πετυχημένες σεζόν της καριέρας του συμπρωταγωνιστώντας στο πλευρό του Ντένζελ Ουάσινγκτον και του Τζέικ Τζίλενχαλ στον πολυσυζητημένο «Οθέλλο», την παράσταση που έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια τη σεζόν 2024-2025 στις ΗΠΑ και έκανε τις υψηλότερες εισπράξεις μιας μη μιούζικαλ παραγωγής στην ιστορία του Μπρόντγουεϊ.
Το έργο «Αρτώ/Βαν Γκογκ», το οποίο υπογράφουν οι θεατρικοί συγγραφείς Ιόλη Ανδρεάδη και Άρης Ασπρούλης, ταξιδεύει τα τελευταία χρόνια εκτός συνόρων με μεγάλη επιτυχία, καθώς έχει παρουσιαστεί σε ιστορικά θέατρα και θεσμούς, όπως το ανατρεπτικό The Tank Theatre της Νέας Υόρκης το 2023 και τα διεθνή φεστιβάλ «International Theatre Festival Monodrama» της Σόφιας και «Crossroads Stage Autumn Theater Festival» της Φιλιππούπολης το 2024, εισπράττοντας εξαιρετικές κριτικές.
Ας σημειωθεί ότι το κείμενο κυκλοφορεί σε δίγλωσση εκδοχή (ελληνικά και αγγλικά) από την Κάπα Εκδοτική. Γράφτηκε το 2015 και αποτελεί το πρώτο μέρος της τριλογίας των θεατρικών έργων –Οικογένεια Τσέντσι (2015), Κόκκαλο (2022)– που δημιούργησαν οι Ανδρεάδη και Ασπρούλης με αφορμή τη ζωή και το έργο του ρηξικέλευθου και πρωτοπόρου καλλιτέχνη και διανοητή του 20ού αιώνα Αντονέν Αρτώ.
Η παράσταση παρουσιάζεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.
