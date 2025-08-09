Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
H Αθηναΐς Νέγκα φωτογραφίζεται στην παραλία χωρίς ρετούς - «Εγώ που φέτος είμαι 51»
Έχω τέσσερις κοιλιακούς αλλά και ένα καλό παχάκι πλάτης, έγραψε η δημοσιογράφος σε ανάρτησή της
Χωρίς ρετούς φωτογραφήθηκε στην παραλία η Αθηναΐς Νέγκα, δημοσιεύοντας στη συνέχεια το σχετικό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δημοσιογράφος σχολίασε με χιούμορ την εικόνα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία ποζάρει, φορώντας ένα μαύρο μπικίνι, με φόντο τη θάλασσα. Διευκρίνισε επίσης πως δεν έχει επεξεργαστεί τη συγκεκριμένη φωτογραφία.
Στην ανάρτησή της έγραψε μεταξύ άλλων: «Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν έχει ρετούς. Διακρίνομαι εγώ που φέτος είμαι 51 και έχω 4 κοιλιακούς αλλά και ένα καλό παχάκι πλάτης που δεν θα φαινόταν, θέλω να πιστεύω, αν δεν είχα στρίψει τόσο άγαρμπα.Το λανσάρω. Για το παχάκι μου, κορυφαίοι πλαστικοί χειρουργοί συνεδριάζουν αυτή τη στιγμή, ώστε να βρεθεί τρόπος να προστίθεται χειρουργικά σε εκατομμύρια αδύνατες που θέλουν να μου μοιάσουν».
