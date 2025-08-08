Κώστας Μπίγαλης: Σε μία χώρα όπου οι άνθρωποι δεν βγάζουν το δεύτερο 15ήμερο του μήνα, δεν μπορεί να μην υπάρχει άγχος
Κώστας Μπίγαλης: Σε μία χώρα όπου οι άνθρωποι δεν βγάζουν το δεύτερο 15ήμερο του μήνα, δεν μπορεί να μην υπάρχει άγχος
Κάθε εποχή έχει τα δικά της, η σημερινή είναι πιο αγχωτική, πρόσθεσε ο καλλιτέχνης
Στη νοσταλγία του κοινού για τη διασκέδαση των ’90s, αλλά και στις οικονομικές δυσκολίες που διαπιστώνουν σε διάφορες περιοχές της χώρας αναφέρθηκαν σε δηλώσεις τους ο Κώστας Μπίγαλης και η Πωλίνα.
Τους δύο καλλιτέχνες συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Καλοκαιρινό ραντεβού», με τους ίδιους να αναφέρονται στη διασκέδαση του κόσμου και το τι έχει ανάγκη σήμερα. «Κάθε εποχή έχει διαφορετική διασκέδαση. Αυτή την περίοδο, που τα πράγματα είναι στριμωγμένα, νομίζω ο κόσμος το έχει ανάγκη», σημείωσε η Πωλίνα.
Η Πωλίνα αναφέρθηκε και στις δύσκολες περιόδους του παρελθόντος: «Την εποχή της κρίσης και του κορονοϊού ήμασταν πάρα πολύ περίεργα, γιατί οι καλλιτέχνες έτσι είμαστε». «Εμείς είμαστε αγωνιζόμενοι καλλιτέχνες, δεν είμαστε της υποθέσεως…» σχολίασε ο Κώστας Μπίγαλης, με την Πωλίνα να ολοκληρώνει: «…των αρπακτικών».
Ο Κώστας Μπίγαλης πρόσθεσε τότε: «Κάθε εποχή έχει τα δικά της. Η σημερινή είναι πιο αγχωτική για διάφορους λόγους», ενώ εξήγησε: «Σε μία χώρα όπου οι άνθρωποι δεν βγάζουν το δεύτερο 15ήμερο του μήνα, δεν μπορεί να μην υπάρχει άγχος. Όχι όλοι, κάποιοι».
