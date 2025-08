Ο Γκας Βαν Σαντ θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ Βενετίας με το βραβείο Campari Passion for Film

Ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης Γκας Βαν Σαντ θα τιμηθεί με το βραβείο Campari Passion for Film, στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας Μια από τις πιο σημαντικές μορφές του αμερικανικού ανεξάρτητου κινηματογράφου από τη δεκαετία του '80, έχει δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό έργο που περιλαμβάνει τα φιλμ «Drugstore Cowboy», «My Own Private Idaho», «Elephant» εμπνευσμένο από το μακελειό στο λύκειο Κολουμπάιν, καθώς και το φιλμ «To Die For» με τη Νικόλ Κίντμαν. Ο σκηνοθέτης έχει επίσης υπογράψει το οσκαρικό «Milk» και το «Good Will Hunting», το οποίο εκτόξευσε τους Μπεν 'Αφλεκ και Ματ Ντέιμον στην κορυφή του Χόλιγουντ.«Το βραβείο Campari Passion for Film, τιμά όσους μετατρέπουν το πάθος τους σε κινητήρια δημιουργική δύναμη. Δεν πρόκειται απλώς για ένα βραβείο συνολικής προσφοράς, αλλά για έναν φόρο τιμής στην επιθυμία να ξεχωρίσει κανείς και να αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στην τέχνη της κινηματογραφικής αφήγησης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του διάσημου φεστιβάλ.Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, στη Sala Grande, πριν από την προβολή εκτός διαγωνιστικού του νέου του φιλμ «Dead Man's Wire».Το σενάριο υπογράφει ο Όστιν Κολόντνι και είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Πρωταγωνιστούν οι Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Κόλμαν Ντομίνγκο, Ντακρέ Μοντγκόμερι και Αλ Πατσίνο.Το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα διεξαχθεί στο νησί Λίντο από τις 27 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου.Φωτογραφία: Shutterstock