Γουίνγκς Χάουζερ: Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός σε ηλικία 78 ετών

Ο Αμερικανός ηθοποιός,, μια εμβληματική μορφή του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, απεβίωσε στις 15 Μαρτίου στο Λος Άντζελες από φυσικά αίτια. Την είδηση του θανάτου του σε ηλικία 78 ετών, ανακοίνωσε η σύζυγός του,. Με καριέρα που διήρκεσε 58 χρόνια, ο ηθοποιός συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της βιομηχανίας, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αναγνώριση των συναδέλφων του.Η σύζυγός του,, ανακοίνωσε τον θάνατό του την Τετάρτη 19 Μαρτίου μέσω Instagram. Σε μία εκτενή ανάρτηση, αναφέρθηκε στην επιτυχία του και τον επαίνεσε για την αφοσίωσή του στη δουλειά του.«Το κινηματογραφικό είδωλο Γουίνγκς Χάουζερ "πέταξε" στην αγκαλιά της κινηματογραφικής και μουσικής συντρόφου του στο στούντιό τους αυτό το Σαββατοκύριακο. Γεννημένος στο Χόλιγουντ, περήφανο μέλος της Ακαδημίας και ακόμα πιο περήφανος γιος του βραβευμένου με Όσκαρ σεναριογράφου, σκηνοθέτη και παραγωγού Dwight A. Hauser και της στοργικής μητέρας Geraldine T. Hauser, η μοναδική, θρυλική καριέρα του διήρκεσε 58 χρόνια στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη μουσική, δουλεύοντας δίπλα σε πολλούς από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της βιομηχανίας και κερδίζοντας τον σεβασμό τους. Οι πρόσφατες και επερχόμενες κυκλοφορίες του μαζί με τη ζωντανή του επιθυμία είναι να παραδώσει τη σκυτάλη στον έρωτα της ζωής του, την Κάλι, ζητώντας της να συνεχίσει το έργο που ενσαρκώνει τη συνεργασία τους, την ιστορία αγάπης τους και τιμώντας την κληρονομιά του. Ο Γουίνγκς ζητά από τους λάτρεις του κινηματογράφου και της μουσικής αντί για λουλούδια ή κάρτες να δείξουν συνεχή υποστήριξη στα τρέχοντα και μελλοντικά έργα του βραβευμένου αειφόρου indie κινηματογραφικού και μουσικού στούντιο, ένα καταφύγιο θαλάσσιας ζωής και πεταλούδων που κατασκευάστηκε στο χέρι από τους Hausers», αναφέρει η ανάρτηση.Η επίσημη σελίδα του ντοκιμαντέρ στο Instagram απέτισε επίσης φόρο τιμής στον ηθοποιό, γράφοντας: «Είμαστε συντετριμμένοι από τον μεγάλο θάνατο του #WingsHauser. Όλοι μας θρηνούμε την απώλεια μιας τεράστιας καρδιάς και ψυχής, μεγαλύτερης ακόμη και από την εκπληκτική καλλιτεχνική του κληρονομιά. Οι συνεισφορές του στις τέχνες θα επιβιώσουν στην αιωνιότητα και τα πιο βαθιά μας συλλυπητήρια πηγαίνουν στην οικογένειά του, τους φίλους του και τους θαυμαστές του. Αιωνία του η μνήμη».Εκτός από τη σύζυγό του, ο Γουίνγκς Χάουζερ αφήνει πίσω του τα παιδιά του, την κόρη του Μπράιτ και τον γιο του, Κόουλ. Ο Κόουλ ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του και έγινε ηθοποιός. Πρόσφατα, πρωταγωνίστησε στον ρόλο του Rip Wheeler, του γαμπρού του John Dutton (Κέβιν Κόστνερ), στη σειρά Yellowstone.Ο Γουίνγκς Χάουζερ ξεκίνησε την καριέρα του με την ταινία First to Fight το 1967, ενώ στη συνέχεια έπαιξε σε ρόλους στις σειρές Magnum, P.I., The Fall Guy, Murder, She Wrote, Perry Mason, Roseanne, Beverly Hills, 90210, Kingpin, Bones και Criminal Minds.Ο πιο γνωστός του ρόλος ήταν αυτός του Greg Foster στην τηλεοπτική σειρά The Young and the Restless το 1977 και ξανά το 2010. Επίσης, συμμετείχε σε αρκετές ταινίες, με πιο διάσημη την αστυνομική θρίλερ του 1982 Vice Squad, όπου υποδύθηκε τον Ramrod, μαζί με τον Gary Swanson. Το 1999, εμφανίστηκε στην ταινία The Insider με τους Al Pacino και Russell Crowe και αργότερα συμμετείχε στις ταινίες Rubber και Tough Guys Don’t Dance.