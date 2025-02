Πάρις Χίλτον: ​Το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε όλοι ασφαλείς, είπε για την πυρκαγιά που έκαψε το σπίτι της

Εκεί που βρισκόταν κάποτε η πολυτελής έπαυλη της Πάρις Χίλτον , τώρα υπάρχουν μόνο στάχτες και ερείπια, εξαιτίας της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε πριν λίγες ημέρες στο Λος Άντζελες. Πολλές διάσημες προσωπικότητες έχασαν τα σπίτια τους, καθώς αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή Παλισέιντς, για την ασφάλειά τους.Ανάμεσά τους και η «χρυσή κληρονόμος», η οποία όπως έκανε γνωστό τότε σε ανάρτησή της στο Instagram, είδε το σπίτι της να καίγεται ζωντανά στις ειδήσεις. Έκτοτε, προσπαθεί να συμβιβαστεί με την καταστροφή και να φτιάξει μια νέα ζωή.Η ίδια χαρακτήρισε την καταστροφή ως «σπαρακτική» και «τρομακτική» μιλώντας στην Page Six, κατά τη διάρκεια του τρίτου ετήσιου God’s Love We Deliver Young Hearts Friends Fest στο Museum of Ice Cream, στη Νέα Υόρκη την Τρίτη.Η 43χρονη εξέφρασε στη συνέχεια, την ευγνωμοσύνη της για τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, τονίζοντας: «Είναι τόσο τρομακτικό με τις φωτιές και τις φλόγες που πετάγονται παντού, δημιουργώντας νέες εστίες». Ανέφερε επίσης, ότι το πιο οδυνηρό σημείο της απώλειας «είναι όλες οι αναμνήσεις και τα συναισθηματικά αντικείμενα» που υπήρχαν εκεί, εξηγώντας πως η οικογένειά της είχε έναν χώρο τέχνης όπου είχαν δημιουργήσει «υπέροχα πράγματα», που ήθελε να κρατήσει για πάντα. Ωστόσο, υπογράμμισε: «Το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε όλοι ασφαλείς, και γι’ αυτό είμαι ευγνώμων».Η Πάρις Χίλτον είχε αγοράσει μαζί με τον σύζυγό της, Κάρτερ Ριμ, την πολυτελή κατοικία τον Ιούνιο του 2021 για 8,4 εκατομμύρια δολάρια.