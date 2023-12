Άλεξ Παπαχρηστίδης: Ο εξπέρ του interior design

Φωτογραφίες: Tria Giovan, Νικόλας Κομίνης

Διαμερίσματα με την υπογραφή του Αλεξ Παπαχρηστίδη στη Νέα Υόρκη, στα Χάμπτονς και στην Αθήνα (πάνω)

«Η μεγαλύτερή μου ευχαρίστηση είναι όταν οι πελάτες μου λένε ότι δημιούργησα το ιδανικό σκηνικό για να ζήσουν»

Το έργο του διακοσμητή εσωτερικών χώρων Αλεξ Παπαχρηστίδη έχει χαρακτηριστεί στοχαστικό, εκλεπτυσμένο, εκλεκτικό.Οι δημοσιογράφοι, οι σχεδιαστές και οι πελάτες του χρησιμοποιούν επιπλέον τη λέξη «φρέσκο» για να περιγράψουν την κομψή προσέγγισή του, την πλούσια παλέτα χρωμάτων που χρησιμοποιεί και τις απολαυστικές λεπτομέρειες που προσθέτει, κάνοντας ακόμα και ένα μικρό δωμάτιο να αποκτά στυλ.Ο σταρ του interior Μάριο Μπουάτα τον θεωρεί «έναν από τους διαπρεπείς γνώστες του στυλ του σήμερα». Και εξηγεί την άποψή του λέγοντας: «Είναι γνωστός για τους εντυπωσιακούς, κομψούς εσωτερικούς χώρους που δημιουργεί, οι οποίοι συνδυάζουν κλασικά μοτίβα με μοντέρνα προοπτική και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες».στη Νέα Υόρκη, ο Αλεξ Παπαχρηστίδης σπούδασε στο Parsons School of Design. Ενώ ήταν ακόμα σπουδαστής, απέκτησε το πρώτο του διαμέρισμα στο Μανχάταν, το οποίο ήταν τόσο εντυπωσιακά διακοσμημένο που του έφερε το πρώτο μεγάλο έργο του: το αρχοντικό ενός ζευγαριού που είχε γνωρίσει σε ένα δείπνο στη Νότια Γαλλία. «Ετσι ξεκίνησα», θυμάται ο Αλεξ. «Το 1987 ίδρυσα τη δική μου εταιρεία.Ακόμα και τώρα, θεωρώ ότι η διακόσμηση είναι η δεύτερη φύση μου. Δεν μπορώ να με φανταστώ να κάνω κάτι άλλο. Μεγαλώνοντας ταξίδεψα πολύ και είδα πολλά όμορφα σπίτια στην Ευρώπη και την Αμερική που με βοήθησαν να καλλιεργήσω τη ματιά μου. Είμαι ένας πολίτης του κόσμου που αναζητά την υψηλή αισθητική και στην πιο μικρή λεπτομέρεια».διακοσμήσει ο Παπαχρηστίδης υπάρχουν σε όλο τον κόσμο: από το Μανχάταν, τα Χάμπτονς, τη Φιλαδέλφεια, το Λος Αντζελες, το Κονέκτικατ, το Νιου Χάμσαϊρ, τη Φλόριντα, το Τέξας και το Κολοράντο μέχρι το Λονδίνο και τη Σαουδική Αραβία. Στα πρόσφατα έργα του περιλαμβάνονται η τραπεζαρία του Kips Bay Decorator Show House του 2016, ένα φίνο και πολυτελές παραθαλάσσιο σπίτι στα Χάμπτονς και ένα μεγάλο διαμέρισμα στο Γκρίνουιτς Βίλατζ, το οποίο έντυσε με έπιπλα Mid-Century και μποέμικες πινελιές.Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει μια εντυπωσιακή κατοικία στο Λος Αντζελες με όμορφους κήπους και εκπληκτική θέα, καθώς και ένα κλασικό σπίτι στη Φιλαδέλφεια για εκλεπτυσμένους πελάτες. Για ένα ζευγάρι από το Μανχάταν διακόσμησε εκ νέου ένα μεγάλο κλασικό διαμέρισμα στην Παρκ Αβενιου, δημιουργώντας εσωτερικούς χώρους που αναδεικνύουν τη σημαντική συλλογή Σύγχρονης Τέχνης των πελατών του.«Είμαι ευτυχής κάθε φορά που βλέπω το έργο μου να ολοκληρώνεται και οι ένοικοι ενός σπιτιού νιώθουν ευτυχισμένοι μέσα σ’ αυτό», αναφέρει. Σε αντίθεση με άλλους interior designers, ο Παπαχρηστίδης καλωσορίζει τις ιδέες των πελατών του. «Συχνά τα πιο ενδιαφέροντα projects είναι αυτά στα οποία εμπλέκεται στενά ένας έμπειρος πελάτης», λέει και υποστηρίζει ότι ο ιδανικός εσωτερικός χώρος πρέπει να είναι όμορφος και εύχρηστος ταυτόχρονα.του έχει παρουσιαστεί πολλές φορές σε έντυπα όπως τα «Architectural Digest», «Elle Décor», «House Beautiful», «House & Garden», «Southern Accents», «InStyle» και «The New York Times». O ίδιος έχει πάρει μέρος σε ομιλίες και συνέδρια για τη διακόσμηση, ενώ έχει προβάλει ακόμη και τα δικά του σπίτια σε Νέα Υόρκη και Χάμπτονς που είναι ό,τι πιο elegant και chic.«Ο χώρος μας αντανακλά την προσωπικότητά μας», τονίζει. «Δεν χρειάζεται να σου μιλήσει πολύ κάποιος για τον εαυτό του για να καταλάβεις ποιος είναι. Μπορείς να τον σκανάρεις χαζεύοντας προσεκτικά το σπίτι του».Το 2012 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Rizzoli το βιβλίο του «The Age of Elegance: Interiors του Αλεξ Παπαχρηστίδη» που απέσπασε επαίνους από αναγνώστες και κριτικούς και τώρα βρίσκεται στην τρίτη του έκδοση.Το thesocietydiaries.com το χαρακτήρισε «εξαιρετικό βιβλίο» και η Tribune Media Services επαίνεσε τους «εκλεπτυσμένους εσωτερικούς χώρους που παρουσιάζονται, στους οποίους αναδεικνύονται αντίκες όλων των εποχών». Ο ελληνικής καταγωγής σταρ του interior ήταν πολλές φορές καλεσμένος στο «Today Show», ενώ έχει εμφανιστεί και στις εκπομπές του CNN «This Old House» και «Lunch Break». Οι κοσμικοί κύκλοι της Αμερικής τον θεωρούν αναπόσπαστο μέλος τους και τα έγκριτα έντυπα «ELLE Décor» και «AD» τον συμπεριλαμβάνουν στους 25 Τορ Interior Designers του κόσμου., θέλει να παρατηρεί μέχρι και τις πιο μικρές λεπτομέρειες των επίπλων ή των αντικειμένων που θα χρησιμοποιήσει σε ένα έργο του - «από πιάτα ζωγραφισμένα στο χέρι μέχρι τα σχέδια στα σεντόνια», όπως λέει. «Η μεγαλύτερη ευχαρίστηση για μένα είναι όταν οι πελάτες μου λένε ότι έχουμε δημιουργήσει στο σπίτι τους ένα “εξαιρετικό σκηνικό” για να ζήσουν, να ξεκουραστούν, να διασκεδάσουν», καταλήγει ο επιτυχημένος δημιουργός.