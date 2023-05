Everyone ages. Please stop this.

Wtf has Meg Ryan done to her face?! pic.twitter.com/utILCLViyD

Meg Ryan Before & After. My God...... pic.twitter.com/Zew3eAz1Gc

Ένας άλλος είπε: «Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος που βλέπει κάτι τέτοιο: "Όλοι γερνούν. Παρακαλώ σταματήστε το αυτό"», ενώ κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Συγκρίνεις μια φωτογραφία πριν από 30 χρόνια με το τώρα... Δεν ξέρω κανέναν που να μοιάζει ακόμα με 30 όταν είναι 60 ετών. Αφήστε την ήσυχη. Φαίνεται υπέροχη».«Μοιάζει με τη Μεγκ Ράιαν αλλά λίγο μεγαλύτερη», σημείωσε κάποιος άλλος.Η Ράιαν είχε απαντήσει στο παρελθόν σε σχόλια σχετικά με την εμφάνισή της και σε εικασίες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική επέμβαση το 2015. Είχε δηλώσει τότε στο περιοδικό Porter του Net-A-Porter ότι δεν «δίνει μεγάλη σημασία» σε αυτά που γράφονται και ότι «αγαπάει» την ηλικία της.«Αγαπώ την ηλικία μου. Αγαπώ τη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Αγαπώ αυτό που ξέρω. Αγαπώ το πρόσωπο που έχω γίνει, αυτό στο οποίο έχω εξελιχθεί. Στη ζωή μου ήμουν πολύ μαζεμένη, αλλά τώρα νιώθω άνετα με τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό έρχεται με την ηλικία», είχε δηλώσει τότε, προσθέτοντας: «Κολλάμε σε αυτές τις συζητήσεις για την εμφάνιση, το χρώμα των μαλλιών και τις ρίζες μας. Είναι ενδιαφέρον και αστείο για πέντε λεπτά, αλλά τελικά μετά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Ειλικρινά, δεν δίνω μεγάλη σημασία... Υπάρχει πολύ μίσος στον κόσμο σήμερα. Είναι τόσο εύκολο να κρίνεις. Φανταστείτε να κρίνετε είναι τόσο ανόητο».Παρ' όλα αυτά, ο πλαστικός χειρουργός Μαρκ Γιούσεφ, αναλύοντας το πρόσωπό της στο Hollywood Life, υποστήριξε ότι ηέχει κάνει «πάρα πολλές» αλλαγές. Ο ίδιος υποθέτει ότι είχε κάνει filler ή μεταφορά λίπους στα μάγουλά της, πλαστική στη μύτη, ενέσεις στα χείλη, Botox, λίφτινγκ προσώπου, ακόμα και ανάπλαση του δέρματος με λέιζερ.Η αλλαγή της εμφάνισης της Μεγκ Ράιαν έχει επίσης οδηγήσει σε εικασίες ότι της κόστισε την καριέρα της, Πολλοί πιστεύουν ότι η αλλαγή στην εμφάνισή της μπορεί να είναι ο λόγος που σταμάτησε την υποκριτική- ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Η πόλη των αγγέλων» άφησε πίσω της το Χόλιγουντ πολύ πριν αρχίσει να αλλάζει την εμφάνισή της.Παρά τις πολλές θεωρίες σχετικά με τον πραγματικό λόγο της ηθοποιού για αυτή τη δραστική απόφαση, τελικά αποκάλυψε το 2019 στους New York Times γιατί αποφάσισε να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ, λέγοντας: «Ένιωσα με έναν τρελό τρόπο ότι, ως ηθοποιός, έκαιγα τις εμπειρίες της ζωής. Είχα καεί. Δεν ένιωθα ότι ήξερα πια αρκετά τον εαυτό μου ή τον κόσμο ώστε να τον αντικατοπτρίζω ως ηθοποιός. Ένιωθα απομονωμένη». Σύμφωνα με την ίδια είχε κουραστεί από τις «ζωές εξπρές» που βίωσε ως ηθοποιός. Αποκάλυψε επίσης ότι ένιωθε σαν να ήταν «πίσω από ένα παράθυρο και να κοιτούσε τη ζωή της».Παρά το γεγονός ότι η ηθοποιός αποκάλυψε ότι οι πλαστικές επεμβάσεις δεν έβλαψαν την καριέρα της, διάφορα σκάνδαλα την οδήγησαν στο να γίνει persona non grata. Η φήμη της αμαυρώθηκε μετά την υποτιθέμενη σχέση της με τονπου είχε σαν αποτέλεσμα να χωρίσει μετά από εννέα χρόνια γάμου με τον. Όλο αυτό αμαύρωσε τη γλυκιά, κοριτσίστικη εικόνα της.Η Ράιαν είχε επίσης χαρακτηριστεί «πόρνη» μετά τις γυμνές σκηνές που είχε κάνει στην ταινία In The Cut με τον Μαρκ Ράφαλο. Το θρίλερ αφορά μια δασκάλα, την οποία υποδύεται η Ράιαν, η οποία έχει σχέση με έναν ντετέκτιβ, τον οποίο υποδύεται ο Ράφαλο.Λόγω των προκλητικών σκηνών η ταινία δέχτηκε έντονη κριτική, αλλά η Ράιαν ήταν η μόνη που δέχτηκε τα πυρά. Τότε, υπερασπίστηκε την ερμηνεία της στην ταινία και αργότερα, το 2019, μίλησε ανοιχτά για την αντίδραση του κοινού, λέγοντας: «Η αντίδραση ήταν μοχθηρή... Δεν είχα παρουσιάσει ποτέ τον εαυτό μου έτσι στο παρελθόν και αυτό ήταν τόσο διαφορετικό από το αυτό που μου είχε ανατεθεί».Η Ράιαν επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία What Happens Later, την οποία σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί. Το Hollywood Reporter περιέγραψε την ταινία ως μια «νοσταλγική ρομαντική κωμωδία» που επικεντρώνεται σε ένα πρώην ζευγάρι που εξετάζει το παρελθόν του ενώ είναι αποκλεισμένο από το χιόνι σε ένα αεροδρόμιο.Φωτογραφία άρθρου: