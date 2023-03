Το «Μy Style Rocks» επιστρέφει σήμερα με νέο επεισόδιο

Κλείσιμο

Μέρα με task η σημερινή για τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks , οι οποίες πρέπει να παρουσιάσουν looks που θα αξιοποιούν το color blocking δηλαδή πρέπει να περιλαμβάνουν από 2 χρώματα και πάνω. Η μέχρι σήμερα πορεία τους όμως έχει δείξει πως η μέρα που πρέπει να ανταποκριθούν σε ένα συγκεκριμένο task είναι και η πιο δύσκολη για τα κορίτσια του My Style Rocks.Μπροστά στο ενδεχόμενο μίας χαμηλής βαθμολογίας οι διαγωνιζόμενες διστάζουν να τολμήσουν και ακολουθούν τις πιο safe επιλογές. Ο Δημήτρης Σκουλός, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Στέλιος Κουδουνάρης εξηγούν στις διαγωνιζόμενες την έννοια του color blocking αλλά αποκαλύπτουν και όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να το ακυρώσουν ή να το.. ρίξουν.Η ευρηματική σκέψη μίας διαγωνιζόμενης να συνδυάσει δύο πουκάμισα δημιουργώντας ένα τρίτο εκπλήσσει ευχάριστα τον Στέλιο Κουδουνάρη ο οποίος δίνει το πρώτο 4 της φετινής σεζόν!Η συζήτηση για τα fast fashion ρούχα και το πώς μπορούν να ενταχθούν σε ένα σύνολο επανέρχεται ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες και οι τόνοι ανεβαίνουν.