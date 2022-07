Τζέισον Ντερούλο: «Ξεσήκωσε» το κοινό της Μυκόνου

Κλείσιμο

έδωσε τον καλύτερό του εαυτό και ξεσήκωσε τους θαυμαστές του στο SantAnna της Μυκόνου όπου έσπευσαν για να τον απολαύσουν live.Ο καλλιτέχνης στην συναυλία που πραγματοποιήθηκε σε γνωστό beach bar restaurant της Παράγκας εμφανίστηκε στη σκηνή ημίγυμνος.Ο 33χρονος σταρ ήταν προσιτός με τον κόσμο και έβγαλε άπειρες selfie. Ο Ντερούλο έχει 11 πλατινένια singles, 12 δισεκατομμύρια streams, κοντά στα οκτώ δισεκατομμύρια views στο YouTube και πωλήσεις singles που αγγίζουν τις 200 εκατομμύρια παγκοσμίως.Στο ενεργητικό του υπάρχουν πολλές επιτυχίες όπως το Talk Drty to me, το Savage Love, το If im lucky και άλλες πολλές.Η καριέρα του ξεκίνησε το 2009 οπότε και έγινε γνωστός με το τραγούδι Whatcha say. Πλέον ανήκει στην αφρόκρεμα των παγκόσμιων αστέρων της μουσικής με πάνω από 60 εκατομμύρια followers σε Instagram και TikTok!