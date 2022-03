Κάθριν Ζέτα Τζόουνς 52 ετών)

Οι έρωτες και οι χωρισμοί είναι συχνό φαινόμενο στη ζωή των περισσότερων αστέρων του Χόλιγουντ.Παρόλα αυτά, οκαι ηαποδεικνύουν, ότι ο γάμος τους έγινε για να κρατήσει και μάλιστα πάνω από 20 χρόνια.Ο γάμος τους έχει πρωταγωνιστήσει πολλές φορές στα ταμπλόιντ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις δημόσιες εμφανίσεις τους.Τόσο στις εξόδους τους, όσο και μέσα από τα social media, ο έρωτάς τους φαίνεται να παραμένει ανεξίτηλος στον χρόνο. Πρόσφατα μάλιστα, η αναφορά της ηθοποιού στον σύζυγό της, με αφορμή την παρουσία του στα, δείχνει, πόσο πολύ τον θαυμάζει.Ο διάσημος ηθοποιός, εμφανίστηκε στην τελετή των βραβείων φορώντας ένα μαντήλι στα χρώματα της Ουκρανίας, ως ένδειξη συμπαράστασης προς τη χώρα, που πλήττεται τις τελευταίες ημέρες από τη ρωσική εισβολή.Πέρα από στιγμές ευτυχίας, όπως ο ερχομός των παιδιών τους,και, οι δυο τους έχουν περάσει μαζί και δύσκολες στιγμές, όπως η διάγνωση του Ντάγκλας με καρκίνο και η διπολική διαταραχή της Τζόουνς. Ο ένας στάθηκε στον άλλο και μέσα από αυτές τις δυσκολίες, κατάφεραν να βγουν πιο δεμένοι και δυνατοί.Η σχέση τους ωστόσο, δεν είναι μόνο άσπρη ή μαύρη. Σαν καλοί ηθοποιοί «φρόντισαν» να βάλουν πολλές φορές τη χολιγουντιανή τους πινελιά στην κοινή τους πορεία και μάλλον, αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας του γάμου τους. Από τη στιγμή του πρώτου ραντεβού μέχρι και σήμερα, 21 χρόνια μετά, υπάρχουν πολλά παράξενα γεγονότα για τον γάμο τουκαι τηςπου κανείς δεν ήξερε.Το πρώτο ραντεβού, σίγουρα δεν ήταν το ιδανικό, αφού ο τρόπος που φλερτάρει ο Ντάγκλας δεν ταίριαζε καθόλου στη σύζυγό του. Ο ίδιος παραδέχτηκε στο People: «Δεν φιληθήκαμε ποτέ, παρά μόνο εννέα μήνες αργότερα».Οι πρώτες προσπάθειές του να την προσεγγίσει μπορεί να μην απέδωσαν καρπούς, όμως εκείνος δεν το έβαλε κάτω. Ο αστέρας του Χόλιγουντ παραδέχθηκε, ότι το πρώτο πράγμα που της είπε όταν την είδε ήταν: «Ξέρεις, θα γίνω ο πατέρας των παιδιών σου», με τηνα απαντά: «Έχω ακούσει πολλά για σένα και έχω δει πολλά για σένα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να καληνυχτίσω». Υποτίθεται ότι την κέρδισε πίσω με τριαντάφυλλα και «ένα συγκινητικό σημείωμα συγγνώμης»Τα προγαμιαία συμβόλαια ανάμεσα σε διασημότητες του Χόλιγουντ, είναι φυσικό να αφορούν αμύθητες περιουσίες και τεράστια χρηματικά ποσά και σίγουρα μέσα από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει το διάσημο ζευγάρι.Σύμφωνα με την Telegraph, ο πατέρας της ηθοποιού φέρεται να διαπληκτίστηκε με τους δικηγόρους του Ντάγκλας λόγω της απαίτησης της ίδιας να λαμβάνει «3 εκατομμύρια λίρες ετησίως σε διατροφή εάν ο γάμος αποτύχει».Υπήρχαν επίσης φήμες για μια «ρήτρα εξαπάτησης», κατά την οποία ο ηθοποιός θα πλήρωνε στη Τζόουνς ένα επιπλέον εφάπαξ ποσό, εάν ο Ντάγκλας ξεπερνούσε τα όρια του έγγαμου βίου.Η μεγάλη διαφορά ηλικίας (ο Μάικλ Ντάγκλας είναι 77 και η, κάθε άλλο παρά τους ενοχλεί, αφού στις συνεντεύξεις τους συχνά το διακωμωδούν. Μάλιστα, ο Ντάγκλας αυτοσαρκάζεται συνεχώς, λέγοντας πως μοιάζει περισσότερο για πατέρας και όχι σύζυγος της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς.Φαίνεται λοιπόν, ότι ξέρουν πώς να χειρίζονται επιδέξια κάθε σχολιασμό από τους γύρω τους, αφού πρώτα οι ίδιοι «πειράζονται» μεταξύ τους. Σε συνέντευξή της η ίδια η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς ανέφερε πως όταν ο Μάικλ Ντάγκλας πρωταγωνιστούσε στα «Romancing the Stone» και «Jewel of the Nile», η ίδια πήγαινε ακόμα στο γυμνάσιο.Πρώτα απ 'όλα, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο ηθοποιός δεν διαγνώστηκε με καρκίνο στον λαιμό, όπως είχε αναφερθεί το 2010, αλλά στη γλώσσα.Συμβουλεύτηκε όμως, τον χειρουργό του και επέλεξε να πει σε όλους ότι βρισκόταν στο λαιμό του. Σε μια συνέντευξη του 2013 στην εκπομπή «This Morning», ο Ντάγκλας είπε ότι του είπαν: «Λοιπόν, αν θέλεις πραγματικά να μάθεις τον λόγό, αν χρειαστεί τελικά να κάνουμε χειρουργική επέμβαση, δεν θα είναι όμορφο. Θα χάσεις μέρος από το σαγόνι σου και τη γλώσσα σου και όλα αυτά».Ύστερα, όμως, οι συζητήσεις γύρω από τη διάγνωσή του, συνεχώς πύκνωναν, μετά τη διαβόητη πλέον, συνέντευξή του στον Guardian.Όταν ο Ντάγκλας ρωτήθηκε εάν πίστευε ότι η χρήση καπνού του προκάλεσε τον καρκίνο, εκείνος έδωσε μία απάντηση, που κανείς δεν περίμενε.«Όχι. Επειδή χωρίς να θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος, ο συγκεκριμένος καρκίνος προκαλείται από τον HPV, ο οποίος στην πραγματικότητα προέρχεται πιο συχνά από τα γεννητικά μας όργανα», είπε.Βέβαια, οι εκπρόσωποί του προσπάθησαν με κάθε τρόπο να το «σώσουν» λέγοντας στην USA Today: «Ο Μάικλ Ντάγκλας δεν είπε ότι ήταν αυτή η αιτία του καρκίνου του. Ανέφερε απλά, ότι το στοματικό σεξ είναι μια ύποπτη αιτία ορισμένων μορφών καρκίνου του στόματος. Δεν είπε ότι ήταν η συγκεκριμένη αιτία της δικής του διάγνωσης».Η δημοσίευση της εν λόγω συνέντευξης τον Ιούνιο του 2013, φαίνεται πως είχε συνέπειες στη σχέση του ζευγαριού. Δύο μήνες μετά, ο ηθοποιός επιβεβαίωσε στη Mirror ότι εκείνος και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς αποφάσισαν να περάσουν χωριστά λίγο χρόνο, για να εξελίξουν και να βοηθήσουν τον γάμο τους.Η απόστασή τους κράτησε μόνο μερικούς μήνες. Λίγο καιρό μετά, το ζευγάρι ήταν πάλι μαζί.Σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Έλεν ΝτεΤζένερις, ο ηθοποιός εξήγησε ότι αυτό που έκανε κακό στον γάμο τους ήταν τα φώτα της δημοσιότητας, που έπεσαν πάνω τους και τους «εξέθεσαν» σε όλο τον κόσμο.Βέβαια, το σφάλμα ήταν δικό τους, καθώς με αυτό που είπε, εννοήθηκε ότι ήταν οι «ερωτικές περιπέτειες της Τζόουνς που τον οδήγησαν σε αυτό το πρόβλημα υγείας.Οι stalkers είναι πλέον, ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα για τους celebrities.Μπορεί να είναι ένα σοβαρό ζήτημα, πολλές φορές ακόμα και επικίνδυνο, αλλά στην περίπτωση του Ντάγκλας και της Τζόουνς ξεπέρασε κάθε όριο.Μία γυναίκα, με το όνομα Ντονέτ Νάιτ, έκανε απειλητικά τηλεφωνήματα και στελνε επιστολές στο ζευγάρι για περίπου έναν χρόνο. Σύμφωνα με τη Daily Mail, ή γυναίκα ήταν ερωτευμένη με τον ηθοποιό και είχε στραφεί εναντίον της συζύγου του.Μάλιστα, σε μία από τις επιστολές της, ανέφερε για την Τζόουνς: «Κόψτε την σαν κρέας και ταΐστε την στα σκυλιά».Το αποτέλεσμα από όλη αυτή την υπόθεση ήταν η γυναίκα να καταδικαστεί σε τρία χρόνια φυλάκισης και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς να παθαίνει συχνά κρίσεις πανικού.Μπορεί μέχρι στιγμής, να έχει δημιουργηθεί η εντύπωση πως οι περισσότεροι χωρισμοί του ζευγαριού βασίζονταν στα λάθη του Μάικλ Νταγκλας, όμως είχε και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς τα δικά της «σκοτάδια».Το 2010, τη χρονιά που ο Ντάγκλας διαγνώστηκε με καρκίνο στη γλώσσα, ο γιος του από τον πρώτο του γάμο, ο Κάμερον, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για διακίνηση ναρκωτικών.Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το άγχος που έφερε η διάγνωση του συζύγου της και η φυλάκιση του θετού γιου της, επιδείνωσε τη διπολική διαταραχή της Τζόουνς.Μέχρι εκείνη τη στιγμή η ηθοποιός δεν είχε καταλάβει το πρόβλημα ψυχικής υγείας από το οποίο έπασχε.Μέχρι το 2013, η ηθοποιός είχε κάνει μόνο μία δήλωση μέσω εκπροσώπων, κατά την οποία εξηγούσε ότι περνάει μία δύσκολη περίοδο, λόγω άγχους.Το 2013 δήλωσε στην Telegraph ότι ένιωθε πλέον, ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο της ψυχικής της υγείας. «Ανυπομονώ να δω λίγο περισσότερο ήλιο. Γίνομαι λίγο ζοφερή, όταν είναι σκοτεινά. Ανυπομονώ όμως, για τον ήλιο, τα παιδιά μου τα πάνε τέλεια στο σχολείο. Είμαι πολύ χαρούμενη, ζούμε μια ευλογημένη ζωή», είχε πει η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς.Αν και θα περίμενε λοιπόν, κανείς η διάγνωση του Ντάγκλας, η stalker, η φυλάκιση του γιου του ηθοποιού και τέλος, η διπολική διαταραχή της Τζόουνς να είχαν «διαλύσει» τον γάμο του ζευγαριού, εκείνοι κατάφεραν μέσα σε λίγα χρόνια να δεθούν ακόμα περισσότερο και να επανέλθουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ.Ο κανόνας αυτός μπήκε από τον πρώτο καιρό του γάμου τους,Σε μια συνέντευξη της το 2006 στην Daily Mail, η ηθοποιός είπε: «Τα ξεχωριστά μπάνια είναι πάντα μια πολύ καλή ιδέα. Το δικό μου είναι τόσο ακατάστατο. Θα το μισούσα αν ο σύζυγός μου συνειδητοποιήσει πόσο απίστευτα ακατάστατη μπορώ να είμαι. Επίσης, δεν θέλουμε να είμαστε στο ίδιο δωμάτιο όταν κάποιος τόσο σημαντικός για εμάς, κάθεται στον "θρόνο" του».Σε άλλη της συνέντευξη στην Telegraph, ηείχε δηλώσει: «Περνάμε πολύ χρόνο μαζί, επομένως προσπαθούμε να διατηρήσουμε τον προσωπικό μας χώρο».Αν και κάποιοι θεωρούν το Χόλιγουντ το ιδανικό μέρος για να ζήσουν, οι celebrities δεν έχουν μάλλον την ίδια άποψη. Τουλάχιστον, όχι η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας.Το ζευγάρι, εγκατέλειψε το Χόλιγουντ το 2002 και αποφάσισε να μεγαλώσει τα παιδιά του σε έναν πραγματικό παράδεισο, τις Βερμούδες. Για 7 χρόνια, έζησαν στην εξοχική τους κατοικία κι επέστρεψαν στο Χόλιγουντ για τις ανάγκες του επαγγέλματός τους. Παρόλα αυτά, το «εξοχικό» παραμένει στην κατοχή τους και μάλιστα, τώρα το νοικιάζουν για 28.000 δολάρια το μήνα.Τα πράγματα μπορεί να μην εξελιχθούν πολύ καλά, όταν εμπλέκεται κάποιος πρώην και αυτό ισχύει και στην περίπτωση του ζευγαριού. Για δύο περίπου δεκαετίες, έζησαν κάτω από την ίδια στέγη με την πρώην σύζυγο του ηθοποιού και παραγωγό ταινιών, Ντιάντρα Λούκερ.Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα της Μαγιόρκας Ultima Hora, ο Ντάγκλας και η Λούκερ συμφώνησαν να μοιραστούν την περιουσία τους έκτασης 250 στρεμμάτων, που ονομάστηκε S'Estaca, όταν χώρισαν το 2000.Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήταν η ίδια χρονιά που ο Ντάγκλας παντρεύτηκε τη Ζέτα Τζόουνς και το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί.Αυτή η παράξενη συμφωνία, η οποία ο Ντάγκλας παραδέχτηκε ότι δεν ήταν ιδανική, κράτησε για 20 χρόνια, μέχρι που τελικά αγόρασε από τη Λούκερ το μερίδιό της το 2020.«Ήταν πολύ άβολο να μοιραστώ το ακίνητο με την πρώην σύζυγό μου», είπε στην Ultima Hora ο ηθοποιός και πρόσθεσε: «Αυτοί οι έξι μήνες δεν ήταν πολύ ευχάριστοι για κανέναν».Όταν η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας παντρεύτηκαν το 2000 στο Plaza Hotel της Νέας Υόρκης, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους γάμους της εποχής. Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση ήταν τόσο περιζήτητες που τα ταμπλόιντς προχώρησαν σε πολλές μηνύσεις σχετικά με τα πνευματικά τους δικαίωματα.Σύμφωνα με τον Guardian, το ΟΚ! αγόρασε αποκλειστικά δικαιώματα για τα επίσημα στιγμιότυπα του γάμου, αλλά τελικά, κι άλλες φωτογραφίες διέρρευσαν από παπαράτσι. Το ανταγωνιστικό «Hello!», κατάφερε με κάποιο τρόπο να αποκτήσει αυτές τις φωτογραφίες, ακυρώνοντας την επένδυσή τους και πυροδοτώντας μια νέα διαμάχη.Σύμφωνα με την Daily Mail, κατέληξε να πληρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες, αφού έφτασαν στο Ανώτατο Δικαστήριο.Εκείνη την εποχή, η ηθοποιός χαρακτήρισε τις λήψεις των παπαράτσι «χαζές και μη κολακευτικές», αλλά στην πραγματικότητα δεν είδε τις επίσημες φωτογραφίες του γάμου της για χρόνια, μέχρι το 2020, που το αποκάλυψε στη Daily Mail. Εκεί που τα περισσότερα ζευγάρια περιμένουν δύο λεπτά, ο ηθοποιός περίμενε κατά κάποιον τρόπο... δύο δεκαετίες.