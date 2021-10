Κατερίνα Τσάβαλου: «Έχω υποστεί εργασιακή βία, το βίωσα πάρα πολύ άσχημα»

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cf38ze3ltl1t-st)





Σχετικά με την επαγγελματική της πορεία, ηυποστήριξε: «Μου έχει λείψει η τηλεόραση πάρα πολύ. Πιστεύω, όμως, ότι απλά δεν είναι η ώρα να με δείτε σε αυτήν. Σε ριάλιτι δεν θα έπαιρνα μέρος, είμαι κατηγορηματική, τα θεωρώ ξεφτίλα. Μου έχουν κάνει παλαιότερα πρόταση για το "Dancing With The Stars" και το "Just The Two Of Us". Από μικρή ήθελα να ασχοληθώ με την υποκριτική και είμαι ευγνώμων που κάνω τη δουλειά που θέλω και ζω από αυτό».Έπειτα, αναφέρθηκε στο περιστατικό βίας που έχει βιώσει στον εργασιακό χώρο. Μάλιστα, το έχει καταγγείλει στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών.«Έχω υποστεί εργασιακή βία. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που ακούστηκαν στην αρχή. Δεν μπορώ να πω όνομα. Το βίωσα πάρα πολύ άσχημα, σχεδόν δύο χρόνια έπαιζα με κρίσεις πανικού πάνω στη σκηνή. Έκανα το σταυρό μου κι έλεγα: "Παναγία μου, βοήθησέ με". Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου τότε που σκέφτηκα να φύγω από δουλειά».«Οι δικοί μου άνθρωποι ήξεραν τι συνέβαινε. Ο Δημήτρης, όταν του είπα, φρίκαρε με όλο αυτό. Έχω κάνει καταγγελία στο ΣΕΗ για το περιστατικό. Δεν πιστεύω ότι άργησα να μιλήσω. Τώρα ήταν η ώρα κι έγινε όλο αυτό. Εγώ στο τέλος μίλησα στον άνθρωπο αυτόν και εκείνος δεν απάντησε τίποτα. Δεν είδα κανένα ίχνος μεταμέλειας από τους ανθρώπους αυτούς, αρνούνται τα πάντα και αυτό με πειράζει. Μία συγγνώμη…», πρόσθεσε, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα Για τις δύσκολες οικονομικά περιόδους, η Κατερίνα Τσάβαλου γνωστοποίησε: «Έχω περάσει δύσκολα οικονομικά. Μετρούσα και τα ψιλά. Έπαιρνα ένα γεύμα και το μοίραζα να το φάω. Στην αρχή παράλληλα με την υποκριτική, δούλευα σε γραμματεία, μοίραζα σε σούπερ μάρκετ δείγματα και δούλευα, επίσης, σε χρυσοχοείο».