Μπίλι Άιλις: Τελικά είναι γκέι; - Το σέξι βιντεοκλίπ και η «καυτή» ανάρτηση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μετά το νέο της βίντεο κλιπ με τίτλο «», όλοι αναρωτιούνται για τις σεξουαλικές προτιμήσεις της Μπίλι Άιλις. Η 19χρονη βραβευμένη μετραγουδίστρια κυκλοφόρησε πρόσφατα το μουσικό βίντεο για το νέο της τραγούδι και με αφορμή αυτό, έκανε μία αινιγματική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram. Κάτω από μερικές φωτογραφίες, που δημοσίευσε από το σετ του κλιπ, έγραψε την λεζάντα: «», γεμίζοντας έτσι ερωτηματικά τους θαυμαστές της.γενικά είναι πάντα πολύ διακριτική σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, ενώ μέχρι την κυκλοφορία του πρώτου της ντοκιμαντέρ στην Apple TV+ με τίτλο «The World A Little Blurry», οι φανς της δεν γνώριζαν καν για την σχέση της με τον πρώην φίλο της. Η ασαφής ανάρτηση της τώρα, σε συνδυασμό με το βίντεο κλιπ της, το οποίο έχει αρκετά αισθησιακά πλάνα με την Μπίλι και πολλά κορίτσια γύρω της, έχουν φουντώσει τις φήμες για ένα ενδεχόμενο coming-out της 19χρονης.Βέβαια, ένα ακόμα γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση αυτής της φήμης είναι ότι ηαποφάσισε να κάνει αυτές τις κινήσεις έναν πολύ συγκεκριμένο μήνα, τον Ιούνιο, ο οποίος και αντιπροσωπεύει το Pride. Στο παρελθόν, η Μπίλι Άιλις είχε προκαλέσει ξανά το κοινό της, όταν χρησιμοποίησε στο τραγούδι της τον τίτλο «Wish You Were Gay». Τότε δέχτηκε κριτική από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, καθώς την κατηγορούσαν ότι περνάει λανθασμένα μηνύματα. Εκείνη όμως, απολογήθηκε εξηγώντας πως το έκανε για καλό σκοπό, προσπαθώντας να αποδείξει την στήριξή της.Προς το παρόν δεν έχει κάνει καμία δήλωση σχετικά με τις σεξουαλικές της προτιμήσεις και παρά τα επίμονα σχόλια των θαυμαστών της κάτω από τις φωτογραφίες, που την ρωτούν αν είναι γκέι, δεν έχει δώσει καμία απάντηση.