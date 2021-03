Βραβεία Grammy 2021: Το ρεκόρ της Μπιγιονσέ, οι μάσκες και οι εκπλήξεις

Taylor Swift makes history with third Album of the Year Grammy win — and gives Joe Alwyn a sweet shout-out! 💕 https://t.co/q0bNyaiicx (Courtesy: CBS/Recording Academy) #GRAMMYs pic.twitter.com/MVkpbUukRs — People (@people) March 15, 2021

harry styles winning a grammy and taylor swift standing up and clapping for him even though she lost the grammy he won. send tweet. pic.twitter.com/JcqcU2Waxi — sagi ☾ ☼ ≋ (@everloreloverep) March 15, 2021

Στο γενικό αυτό υποτονικό κλίμα συνέβαλαν καθοριστικά και οι μουσικές επιλογές των δημοφιλών ερμηνευτών και μουσικών που εμφανίστηκαν και έπαιξαν επί σκηνής. Ανάμεσά τους η μεγάλη νικήτρια των περσινών Γκράμι

που τραγούδησε πάνω σε ένα vintage αυτοκίνητο και η Τέιλορ Σουίφτ που εμφανίστηκε ως ξωτικό του δάσους αλλά και οι

κ.α. Η πιο εκρηκτική παρουσίαση ήταν αυτή της Cardi B και της βραβευμένης πλέον πρωτοεμφανιζόμενης Megan Thee Stallion οι οποίες τραγούδησαν, χόρεψαν, προκάλεσαν και μαγνήτισαν τα βλέμματα.

Η Ντούα Λίπα

Η Τέιλορ Σουίφτ

H Μπίλι Άιλις

H H.Ε.R

Η Cardi B και η Meghan Three Stallion





Διαφορετική, χαμηλών τόνων, σε κλειστό κύκλο και χωρίς τον παλμό του ζωντανού κοινού ήταν η φετινή τελετή απονομής τωνπου πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ, ξημερώματα ώρα Ελλάδος, στο Λος Άντζελες και μεταδόθηκε παγκοσμίως μέσω διαδικτύου εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας. Παρόλα αυτά θα μείνει στην ιστορία ωςκαθώς η Μπιγιονσέ έγινε η γυναίκα με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία του θεσμού, 28 στο σύνολο, ενώ η Τέιλορ Σουίφτ η πρώτη που κατάφερε να αποσπάσει το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς τρεις φορές.Με την άλλοτε μεγάλη και λαμπερή σκηνή της διοργάνωσης να έχει αντικατασταθεί από μια μικρή πλατφόρμα, στημένη σ’ έναν ανοιχτό χώρο έξω από το, ο άδειος χώρος του οποίου φιλοξενούσε μόνον τις ζωντανές εμφανίσεις των καλλιτεχνών, και κάποιους λίγους λαμπερούς καλεσμένους να εναλλάσσονται στις μετρημένες ροτόντες που είχαν στηθεί, φορώντας όλοι τις μάσκες τους, η βραδιά θύμιζε περισσότεροκεκλεισμένων των θυρών.Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του παρουσιαστήνα ζεστάνει την ατμόσφαιρα και να δημιουργήσει κλίμα γιορτής, η αμηχανία, η έλλειψη παλμού και ενθουσιασμού ήταν εμφανείς ακόμη και τις στιγμές που οι νικητές παραλάμβαναν τα βραβεία τους.καιΌπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, υπήρξε ειδικό αφιέρωμα στις προσωπικότητες της μουσικής που έφυγαν από τη ζωή τη χρονιά που πέρασε και δυστυχώς ήταν περισσότερες από άλλες χρονιές λόγω του κορωνοϊού, Από τις πιο δυνατές στιγμές αυτής της ενότητας ήταν όταν οερμήνευσε την διαχρονική επιτυχία «ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε στους επίσης εκλιπόντεςκ.α.Κόκκινο χαλί για εντυπωσιακές εισόδους και λαμπερές φωτογραφήσεις μπορεί να μην υπήρξε αυτή τη φορά οι, ωστόσο, όσοι τουλάχιστον παραβρέθηκαν, λάνσαραν τις ιδιαίτερες στυλιστικές επιλογές τους σε μια προσπάθεια να κερδίσουν τις εντυπώσεις του κοινού έστω και διαδικτυακά. Φέτος βέβαια ο ανταγωνισμός στο ενδυματολογικό επίπεδο κινήθηκε περισσότεροΌσον αφορά στο διαγωνιστικό μέρος του προγράμματος το μεγάλο φαβορί ήταν η Μπιγιονσέ με εννέα συνολικά υποψηφιότητες. Ακολουθούσαν η Τέιλορ Σουίφτ, η Ντούα Λίπα και ο Ρόντι Ριτς με έξι και η Μπρίτανι Χάουαρντ με πέντε.Από τις εκπλήξεις της βραδιάς, η οποία είχε και έντονα συμβολικό κοινωνικό χαρακτήρα ήταν το αποτέλεσμα στην κατηγορία «Τραγούδι της Χρονιάς». Παρά το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός, με τις Μπιγιονσέ, Τέιλορ Σουίφτ, Ντούα Λίπα και Μπίλι Άιλις να τρέχουν στην κούρσα, τελικά το νήμα έκοψε πρώτη, εμπνευσμένο από το τραγικό περιστατικό τηςπου ξεσήκωσε ένα μεγάλο κύμα κατά της αστυνομικής βίας."Chilombo," Jhené Aiko"Black Pumas (Deluxe Edition)," Black Pumas"Everyday Life," Coldplay"Djesse Vol. 3," Jacob Collier"Women in Music Pt. III," Haim"Future Nostalgia," Dua Lipa"Hollywood's Bleeding," Post Malone"Folklore," Taylor Swift *WINNER"Black Parade," Beyoncé"Colors," Black Pumas"Rockstar," DaBaby featuring Roddy Ricch"Say So," Doja Cat"Everything I Wanted," Billie Eilish *WINNER"Don't Start Now," Dua Lipa"Circles," Post Malone"Savage," Megan Thee Stallion"Black Parade," (performed by Beyoncé)"The Box," (performed by Roddy Ricch)"Cardigan," (performed by Taylor Swift)"Circles," (performed by Post Malone)"Don't Start Now," (performed by Dua Lipa)"Everything I Wanted," (performed by Billie Eilish)"I Can't Breathe," (performed by H.E.R.) *WINNER"If the World Was Ending," (performed by JP Saxe featuring Julia Michaels)Ingrid AndressPhoebe BridgersChikaNoah CyrusD SmokeDoja CatKaytranadaMegan Thee Stallion *WINNER"Changes," Justin Bieber"Chromatica," Lady Gaga"Future Nostalgia," Dua Lipa *WINNER"Fine Line," Harry Styles"Folklore," Taylor Swift"A Hero's Death," Fontaines D.C."Kiwanuka," Michael Kiwanuka"Daylight," Grace Potter"Sound & Fury," Sturgill Simpson"The New Abnormal," The Strokes *WINNER"Fetch the Bolt Cutters," Fiona Apple *WINNER"Hyperspace," Beck"Punisher," Phoebe Bridgers"Jamie," Brittany Howard"The Slow Rush," Tame Impala"Chilombo," Jhené Aiko"Ungodly Hour," Chloe X Halle"Free Nationals," Free Nationals"____ Yo Feelings," Robert Glasper"It Is What It Is," Thundercat *WINNER"Black Habits," D Smoke"Alfredo," Freddie Gibbs and the Alchemist"A Written Testimony," Jay Electronica"King's Disease," Nas *WINNER"The Allegory," Royce Da 5'9""Lady Like," Ingrid Andress"Your Life Is a Record," Brandy Clark"Wildcard," Miranda Lambert *WINNER"Nightfall," Little Big Town"Never Will," Ashley McBryde"Yummy," Justin Bieber"Say So," Doja Cat"Everything i Wanted," Billie Eilish"Don't Start Now," Dua Lipa"Watermelon Sugar," Harry Styles *WINNER"Cardigan," Taylor Swift"YHLQMDLG," Bad Bunny *WINNER"Por Primera Vez," Camilo"Mesa Para Dos," Kany García"Pausa," Ricky Martin"3:33," Debi Nova