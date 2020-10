Τηλεόραση: Αυτές τις εκπομπές αγαπά το «δυναμικό κοινό»

Tο ριάλιτι του STAR «Greece’s Next Top Model στις 22/9 σημείωσε 11,9%

. Περισσότερη από τα προηγούμενα χρόνια και ευτυχώς έχουμε πολύ περισσότερες επιλογές. Εξαιρώντας τις συνδρομητικές πλατφόρμες, που «σαρώνουν» στα νεανικά κοινά αναμφισβήτητα, με τονα ανεβαίνει σημαντικά στις προτιμήσεις ειδικά των νεότερων, και τα συμβατικά κανάλια είναι πλέον στην αρένα της διεκδίκησης του κοινού με σημαντικά θέλγητρα. Βέβαια πάντα θα παραμένει απορία πώς σε μια εποχή όπου τα διαφημιστικά έσοδα συρρικνώνονται σημαντικά, με τις προβλέψεις να είναι δυσοίωνες για το μέλλον της εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας, τα κανάλια αυξάνονται και οι παραγωγές πολλαπλασιάζονται...Ειδικά για τη σεζόν 2020-21 όλα είναι πολλά. Αδικαιολόγητα και παράδοξα πολλά:. Μόνο οι διαφημίσεις δεν είναι τόσο πολλές ώστε να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι. Ωστόσο όλοι επιμένουν με ελάχιστες εξαιρέσεις εγκράτειας κι αυτό κάτι σημαίνει.Η συνθήκη της τηλοψίας αλλάζει σημαντικά λόγω, καθώς για λόγους προστασίας πολλοί έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις αλλά και λόγω τηλεργασίας πολλοί δουλεύουν σπίτι με ανοιχτή τηλεόραση. Η ειδική συνθήκη που ζούμε άλλαξε, όμως, σημαντικά και την τηλεοπτική συνήθεια, καθώς η ενημέρωση απέκτησε άλλη διάσταση λόγω της ανάγκης για πληροφόρηση, ενώ και η ψυχαγωγία ενισχύθηκε ως αντίδραση και διέξοδος για ψυχολογικούς λόγους. Γι’ αυτό και στουςοι αυξομειώσεις στα ποσοστά των εκπομπών είναι συνεχείς, ενώ οι ανατροπές δεν συνιστούν έκπληξη. Αρένα η πρωινή ζώνη, παιχνίδι για τρεις παίκτες η μεσημεριανή, πληθώρα παιχνιδιών το απόγευμα, μάχη σώμα με σώμα τα δελτία ειδήσεων και ένα prime time γα όλα τα γούστα και πολλές αντοχές - ειδικά στο πεδίο της αισθητικής ενίοτε και της λογικής.Από τις 31 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκίνησε και επίσημα η νέα σεζόν, με τοννα κόβει πρώτος το νήμα της πρεμιέρας της επίσημης τηλεοπτικής περιόδου ως και τις 20 Οκτωβρίου, περίπου δύο μήνες μετά, η εικόνα παραμένει θολή και όχι ξεκάθαρη, ουδείς πλην ελαχίστων εξαιρέσεων πανηγυρίζει ενώ όλοι έχουν πέσει με μανία στο κυνήγι του δυναμικού κοινού, το οποίο δείχνει πολυπόθητο για εμπορικούς λόγους αλλά πλέον μάλλον θα πρέπει να επανεξεσταστεί ως ιδανικό δείγμα λόγω αλλαγής της κοινωνικής συνθήκης. Με την ανεργία να καλπάζει και τους πολύ νεότερους να επιλέγουν Internet, κινητό και συνδρομητικές πλατφόρμες, μάλλον η τηλεόραση θα πρέπει να αναζητήσει αλλού το ιδανικό κοινό. Οι μεγαλύτεροι και προσεκτικότεροι λόγωεπιλέγουν σπίτι και καναπέ, έχουν σταθερό εισόδημα -σύνταξη- λόγω συνθήκης, την ίδια ώρα που οι νεότεροι βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία και την οικονομική επιδείνωση. Απ’ όλες τις πλευρές η ισορροπία δεν είναι πλέον ίδια, όμως για την τηλεόραση παραμένει τυπικά αυτή. Αυτή που θέλει τους τηλεθεατές των ηλικιών 18 ως και 54 να είναι οι ιδανικοί κι αυτοί που θέλουν τα κανάλια να τους κατακτήσουν προκειμένου να εξασφαλίσουν το μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα της διαφημιστικής δαπάνης.Μέχρι τώρα ήδη κάποια στοιχεία καταγράφονται και διαμορφώνουν μια πρώτη εικόνα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις κορυφαίες επιλογές και κάποιες τάσεις σε σχέση με τα πρόσωπα. Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της Nielsen, το Top 10 των επιλογών του δυναμικού κοινού από τις 31/8 ως τις 20/10 είναι οι εξής:Οι «» είναι η σειρά που ψηφίζουν όλοι - και οι νεότεροι. Βρίσκεται στην κορυφή των επιλογών, με το επεισόδιο που προβλήθηκε στις 8 Οκτωβρίου να αγγίζει σε τηλεμερίδιο το 14,3%. Ακολουθεί το ριάλιτι STAR «», το οποίο στις 22/9 σημείωσε 11,9% και καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση το «», το οποίο φέτος σπάει τα κοντέρ κάθε Κυριακή, και στις 27 Σεπτεμβρίου έφτασε το 11,5%. Το «», αν και δεν έχει μέχρι στιγμής εξαιρετική πορεία, στην πρεμιέρα του στον ΑΝΤ1 σημείωσε 93% τηλεμερίδιο κι έτσι κατάφερε να πλασαριστεί στην τέταρτη θέση του πίνακα.και ηκαταλαμβάνουν δύο θέσεις στον πίνακα, καθώς οι φίλαθλοι πάντα επηρεάζουν σημαντικά το τηλεβαρόμετρο - ειδικά σε μια περίοδο όπου δεν υπάρχει πρόσβαση στα γήπεδα λόγω πανδημίας.Από το Top 10 δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο «», ο οποίος με το live στις 4 Σεπτεμβρίου αλλά και μία ημέρα νωρίτερα, στην προβολή κανονικού επεισοδίου, πέτυχε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και δικαίως του ανήκουν η 6η και η 7η θέση. Στην αμέσως επόμενη, δηλαδή στην 8η, βρίσκεται ένα ακόμη ριάλιτι, το «», το οποίο προβάλλεται από τον ALPHA, και στην ένατη το επεισόδιο της «Φαμίλιας» του ΑΝΤ1 που προβλήθηκε στις 30/9. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, τα συμπεράσματα είναι πως τα ριάλιτι κερδίζουν έδαφος, καθώς και τα τρία που προβάλλονται φιγουράρουν στον πίνακα και μάλιστα καταλαμβάνοντας τέσσερις θέσεις. Ενα talent show, δύο ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και μόλις τρεις θέσεις στα σίριαλ, τα οποία με εξαίρεση τις «Αγριες Μέλισσες» δεν σπάνε και τα κοντέρ πλέον.. Για παράδειγμα, σίγουρα τα τρία ριάλιτι και οι «Aγριες Μέλισσες» φιγουράρουν στην κορυφή ή έστω σε πολύ καλές θέσεις αλλά υπάρχουν και εκπομπές οι οποίες δεν θα μπουν στο Top 10 λόγω… ώρας. Τι σημαίνει αυτό; Oτι με εξαίρεση το prime time οι υπόλοιπες ζώνες δεν συγκεντρώνουν τον απαραίτητο αριθμό τηλεθεατών ώστε να κονταροχτυπηθούν με το prime time, στο οποίο συρρέουν κατά εκατομμύρια οι τηλεθεατές.Στην πρωινή ζώνη, για παράδειγμα, οι «» με Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα στον ΣΚΑΪ είναι η έκπληξη της σεζόν, με συχνές εφόδους στην κορυφή, ενώ μέχρι στιγμής και η Κατερίνα Καινούργιου και το «Ευτυχείτε» από την όχθη της ψυχαγωγίας φαίνεται να τα πηγαίνει καλά, έχοντας ήδη κατακτήσει πρωτιά για τον Σεπτέμβριο.Το μεσημέρι τρεις εκπομπές, το «Καλό μεσημεράκι» με τον, το «Rouk Zouk» με τη Ζέτα Μακρυπούλια και το «Shopping Star» με τημοιράζονται την κορυφή και όλοι έχουν βρεθεί σε όλες τις θέσεις της πρώτης τριάδας εναλλάξ. Το απόγευμα ο «Τροχός της τύχης» είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, ενώ πολύ καλά δείχνει να πηγαίνει και ο Νίκος Ευαγγελάτος με το «Live News» στο MEGA, που κερδίζει έδαφος συνεχώς.Στα δελτία ειδήσεων το STAR δείχνει να τα πηγαίνει καλύτερα, ενώ από κοντά ο ALPHA και ο ΣΚΑΪ συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.Το Σαββατοκύριακο ο Νίκος Μάνεσης και το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA δεν χάνουν καμία ημέρα την πρώτη θέση, η Σίσσυ Χρηστίδου ακολουθεί ενώ ενισχυμένη τα μεσημέρια δείχνει και η Ναταλία Γερμανού με το «Καλύτερα δε γίνεται». Πολύ καλή η πορεία του «Dot» στον ΣΚΑΪ, του «Οδηγού καλής ζωής» στον ALPHA αλλά και του «Just the two of us» στο OPEN, το οποίο τουλάχιστον στην πρώτη εμφάνισή του κατάφερε να σημειώσει υψηλά ποσοστά και να πάρει την πρωτιά στο κοινό των 18-54.Στην πορεία η εικόνα θα ξεκαθαρίσει λίγο παραπάνω, αλλά μάλλον δεν θα συμβούν δραματικές αλλαγές. Η χρονιά είναι αμφίρροπη και με εξαίρεση τους πρώτους τρεις σε κάθε Top 10 και σε οποιαδήποτε κορυφή οι υπόλοιποι θα λαχανιάζουν στην κούρσα με τρόπαιο ένα 15% στην καλή περίπτωση και ειδικά στην πρωινή ζώνη, που φέτος εξελίσσεται σε αρένα άνευ προηγουμένου.Χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης, παλιά κόλπα, αναμασημένες συνταγές, ανταγωνισμός για την καλύτερη ατάκα, νέοι wannabe on top, έγκλειστοι σε μiα τηλεοπτική εκδοχή της νέας εφιαλτικής πραγματικότητάς μας, μουσικά ταλέντα της μιας νύχτας, η Λενιώ και οι αδελφές της που κατακτούν από το Διαφάνι τους περισσότερους καναπέδες, πάνελ έτοιμα για όλα και παρουσιάστριες στη μετά Μενεγάκη εποχή που αναζητούν έναν θρόνο που πλέον δεν υπάρχει.