Δείτε πώς είναι σήμερα ο πιτσιρικάς του «Jerry Maguire»

έγινε διάσημος όταν ήταν πολύ μικρός, πρωταγωνιστώντας σε επιτυχημένες ταινίες όπως το «Stuart Little» και το « Jerry Maguire ».Στην ηλικία των πέντε ετών ο ηθοποιός έλαβε παγκόσμια αναγνώριση, καθώς έπαιξε μαζί με τον Tom Cruise και τη Renee Zellweger στην ταινία «Jerry Maguire», που κέρδισε Όσκαρ . Μετά από αυτόν τον ρόλο, οι προτάσεις αυξήθηκαν και οι δουλειές του, περιελάμβαναν πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες Stuart Little, Stuart Little 2, Like Mike, and the Little Vampire, αλλά και στις σειρές The Jeff Foxworthy Show και Meego.Προτού κλείσει τα δέκα του χρόνια, οι ταινίες που έπαιξε ο Λιπνίκι, είχαν συγκεντρώσει υψηλά ποσά στο box office και ο μικρός έλαβε πολλά βραβεία για το υποκριτικό του ταλέντο.