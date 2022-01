«Χαλαρώνουν» από αύριο τα μέτρα σε εστίαση και διασκέδαση - Tι προβλέπεται για Δημόσιο, αγορά, σχολεία

Δείτε εδώ το

με τα μέτρα που θα ισχύσουν από την Δευτέρα.





Μερική χαλάρωση στη λειτουργία της εστίασης και της διασκέδασης, εξαιτίας τηςκαι της απελευθέρωσης του ωραρίου, προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες, αναφορικά με τους υγειονομικούς περιορισμούς κατά της πανδημίας.Τα νέα μέτρα θα ισχύουν από αύριο, Δευτέρα 31 Ιανουαρίου και μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στις 6 το πρωί, περιλαμβάνοντας ρυθμίσεις και για την είσοδο του κοινού σε δημόσιους, αλλά και κοινόχρηστους χώρους.Σε δημόσιες υπηρεσίες· πιστοποιητικού εμβολιασμού ή· πιστοποιητικού νόσησης ή· βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test).· Οι ανήλικοι ηλικίας 4- 17 ετών μπορούν να προσκομίζουν εναλλακτικά δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test).Εξαιρέσεις προβλέπονται για κατεπείγουσες περιπτώσεις, ιδίως πρόσβασης σε αστυνομικά τμήματα, που δεν επιδέχονται αναβολής.· πιστοποιητικού εμβολιασμού ή· πιστοποιητικού νόσησης ή· βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test).· Οι ανήλικοι ηλικίας 4- 17 ετών μπορούν να προσκομίζουν εναλλακτικά δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test).Η τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος ελέγχεται με μέριμνα της τράπεζας.Στους χώρους λατρείας, όσοι προσέρχονται για να συμμετάσχουν σε κάθε είδους θρησκευτική τελετή, πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικά:· πιστοποιητικού εμβολιασμού ή· πιστοποιητικού νόσησης ή· βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test).· Οι ανήλικοι ηλικίας 4- 17 ετών μπορούν να προσκομίζουν εναλλακτικά δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test).Αναφορικά με τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, προβλέπεται ακόμη πως:· Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται σε ποσοστό έως 50%, βάσει πλάνου εργασιών κάθε υπηρεσίας.· Η προσέλευση των εργαζομένων πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις οδηγίες του αρμόδιου Προϊσταμένου.·Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.· Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό.· Προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή τηλεργασίας ή παροχή εργασίας σε χώρο εκτός επαφής με κοινό, όπου είναι εφικτό.· Το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) και μέχρι ποσοστού 50%.· Η προσέλευση των εργαζομένων πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με τις εργασιακές ανάγκες και τις οδηγίες του εκάστοτε εργοδότη.· Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, εξαιρουμένων των τραπεζών και των περιπτώσεων στις οποίες δεν δύναται να προγραμματισθεί ραντεβού.· Μέχρι 15 άτομα στην αίθουσα.· Κατ' εξαίρεση ο αριθμός των ατόμων στην αίθουσα μπορεί να υπερβεί τα 15, εάν, κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου, η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, στις δίκες που διεξάγονται σύμφωνα με την παρούσα.Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης· Ένας συνοδός/επισκέπτης ανά ασθενή.· Πραγματοποίηση προγραμματισμένων χειρουργείων σε ποσοστό το οποίο καθορίζεται από τον εκάστοτε υγειονομικό σχηματισμό (Νοσοκομεία, Υγειονομικές Περιφέρειες κ.λπ.).· Η τήρηση της ελάχιστης απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου δεν απαιτείται κατά τη διενέργεια ιατρικών πράξεων.· Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19.· Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για επεμβατική εξέταση ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή rapid test).· Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.·Απαγόρευση εισόδου ιατρικών επισκεπτών σε νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα αποκατάστασης.·Δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.· Αναστέλλεται η πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών, διδακτικών επισκέψεων, σχολικών περιπάτων και εκπαιδευτικών επισκέψεων στην περίπτωση που για τη μετακίνηση απαιτείται η χρήση οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου εντός και εκτός της Επικράτειας.·Η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο προγραμμάτων α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι., όπως η διδασκαλία μαθημάτων, η διενέργεια σεμιναρίων, η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι κλινικές ασκήσεις και η πρακτική εξάσκηση φοιτητών πραγματοποιούνται υποχρεωτικά δια ζώσης.Λειτουργία των κλειστών χώρων (περιλαμβανομένων των γηπέδων) μόνο για πρόσωπα που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο.·Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όσους δεν συμμετέχουν στη σκηνή του ζωντανού θεάματος/ακροάματος.·Υποχρεωτική τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των μελών της χορωδίας.·Ειδικώς οι μουσικοί των εγχόρδων τηρούν μεταξύ τους απόσταση ενός μέτρου, χρησιμοποιώντας ο καθένας το δικό του αναλόγιο.Κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων μουσικών σκηνών και μπουάτ·Λειτουργία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο, με υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο των πελατών: πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης.· Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό, καθώς και από τους πελάτες κατά την προσέλευση, αποχώρηση και μετακίνηση εντός του καταστήματος.·Ειδικώς το προσωπικό φέρει μάσκα μόνο υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη).· Μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι.· Οι μουσικοί τηρούν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον ενός μέτρου.·Οι τραγουδιστές και οι επαγγελματίες χορευτές παραμένουν στον χώρο της πίστας κατά τη διάρκεια της ερμηνείας τους και δεν αναμειγνύονται με το κοινό στα τραπεζοκαθίσματα.Λειτουργία των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε εσωτερικό χώρο, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, μόνο για καθήμενους. Επιπλέον, προβλέπεται:· Μέχρι 6 άτομα ανά τραπέζι.·Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια.·Υποχρεωτική χρήση μάσκας, από το προσωπικό, καθώς και από τους πελάτες κατά την προσέλευση, αποχώρηση και μετακίνηση εντός του καταστήματος.· Ειδικώς το προσωπικό φέρει μάσκα μόνο υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη).1. Χρήση προστατευτικής μάσκας:α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου,β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας.Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών.2. Τήρηση αποστάσεων 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο είτε μικτούς.3. Τοποθέτηση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του 70% για την αντισηψία χεριών.4. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.5. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο.