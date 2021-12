Self test: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα δύο δωρεάν τεστ ανά πολίτη για τις γιορτές

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ανοιχτή είναι από το πρωί της Τετάρτης η πλατφόρμα για τα δύο δωρεάν self test που δικαιούνται οι πολίτες για τις ημέρες των εορτών,ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ, «τo σύστημα Διάθεσης Self-Test άνοιξε σήμερα Τετάρτη 22/12/2021 8:00 έως και Παρασκευή 31/12 20:00. Θα διανέμονται δύο (2) self test σε όλους τους πολίτες άνω των 5 ετών».Τα self test θα διατίθενται αντί των rapid που αρχικά είχε ειπωθεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ πως θα επέβαλε η κυβέρνηση για την είσοδο σε κλειστά μαγαζιά τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Την συγκεκριμένη απόφαση ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της εισήγησής του στο υπουργικό Συμβούλιο.», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα δύο δωρεάν self test από τα φαρμακεία με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους.Ο πρωθυπουργός, όσον αφορά στα δύο self test, συνέστησε στους πολίτες να κάνουν το ένα να χρησιμοποιηθεί «κατά τη διάρκεια των γιορτών και το δεύτερο αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά». Ζήτησε, δε, να μην περιοριστούν σε αυτά τα δύο, αλλά και κάνουν κι άλλα ώστε να έχουν πραγματική εικόνα της κατάστασης.Τόσο ο ευρωπαϊκός συναγερμός, όσο και ο «» έχουν κινητοποιήσει και το Μέγαρο Μαξίμου, μολονότι τα κρούσματα της νέας παραλλαγής επί ελληνικού εδάφους παραμένουν ακόμη διψήφια. Στις βεβαιότητες, ωστόσο, της νέας εκδοχής του κορωνοϊού περιλαμβάνεται η ταχεία μετάδοσή της, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεδιπλώνει χθες, κατά την εισαγωγική παρέμβασή του στο υπουργικό συμβούλιο, το σχέδιο της κυβέρνησης σε δύο φάσεις και με διπλό στόχο.Ο τελευταίος, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, είναι αφενός «να καθυστερήσουμε -όσο αυτό είναι εφικτό- την εξάπλωση της νέας παραλλαγής, που είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα κυριαρχήσει» και αφετέρου «να αξιοποιήσουμε αυτό το παράθυρο στον χρόνο για να θωρακιστούμε όλοι, κυρίως με το ενισχυτικό τρίτο εμβόλιο». Για το σκοπό αυτό, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες τη διάθεση δωρεάν δύο(self test) σε κάθε πολίτη (εμβολιασμένο και μη), προκειμένου να αποτυπωθεί ευκρινώς η εξάπλωση της νέας μετάλλαξης στη χώρα.Μέχρι στιγμής, έχουν διατεθεί 80 εκατομμύρια δωρεάν self test, αξίας σχεδόν 150 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η διάθεση των νέων τεστ γίνεται «με τη σύσταση το μεν πρώτο να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια των γιορτών και το δεύτερο αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, καλώντας τους πολίτες να τα χρησιμοποιήσουν, ει δυνατόν, πριν τις μαζικές, εορταστικές εκδηλώσεις.Στον αντίποδα, ο πρωθυπουργός απέρριψε τη λύση που κυοφορούνταν τα τελευταία εικοσιτετράωρα για την είσοδο των εμβολιασμένων πολιτών σε κλειστούς χώρους με αρνητική βεβαίωση, εξηγώντας χθες πως «ένα τέτοιο μέτρο και θα ήταν άδικο για τους εμβολιασμένους και τελικά θα ήταν πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του». «Αντί λοιπόν να επιβάλλω κάτι σε όλους, επέλεξα να εμπιστευτώ όλους» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Ο ίδιος περιέγραψε την «πρώτη γραμμή άμυνας» της κυβέρνησης απέναντι στην νέα παραλλαγή, η οποία για την περίοδο των γιορτών επικεντρώνεται στην αυξημένη ιχνηλάτηση του ιού μέσα από τη διάθεση των αυτοδιαγνωστικών τεστ, στους εμβολιασμούς παιδιών 5-11 ετών, στη θωράκιση των πολιτών άνω των 60 ετών, αλλά και τον έλεγχο των εισερχομένων στη χώρα με μοριακά, αλλά και με rapid test.Υπό αυτό το πρίσμα, «αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε νέα» ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, θέτοντας ως προϋπόθεση «να τηρήσουμε τα μέτρα τα οποία ήδη υπάρχουν», επικαλούμενος στο ίδιο πλαίσιο, τους «συχνούς ελέγχους» που προετοιμάζει η ΕΛ.ΑΣ, επιστρατεύοντας 10.000 αστυνομικούς την περίοδο των γιορτών.