Μητσοτάκης: Δύο δωρεάν self test σε όλους για τις γιορτές - «Όχι» στο κλείσιμο των σχολείων

Την παροχήσε όλο τον πληθυσμό για τις γιορτές ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στοΜε την κίνηση αυτή ο πρωθυπουργός απέρριψε τις εισηγήσεις για υποχρεωτικό rapid test στους εμβολιασμένους για την είσοδο στους εσωτερικούς χώρους.Όπως είπε ο πρωθυπουργός, «Είναι αλήθεια ότι δέχτηκα εισηγήσεις για υποχρεωτικά rapid test σε όλους για την είσοδο σε χώρους διασκέδασης. Τις απέρριψα, γιατί θεώρησα ότι ένα τέτοιο μέτρο και θα ήταν άδικο για τους εμβολιασμένους και τελικά θα ήταν πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του. Αντί λοιπόν να επιβάλλω κάτι σε όλους, επέλεξα να εμπιστευτώ όλους».Παράλληλα συμπλήρωσε: «Και για αυτόν ακριβώς τον σκοπό η πολιτεία θα διαθέσει ακόμα δύο δωρεάν self test σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Με την σύσταση το μεν πρώτο να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια των γιορτών και το δεύτερο αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά. Και ζητώ από τους συμπολίτες μας να τα χρησιμοποιήσουν, ιδίως πριν από τις εορταστικές μαζικές συναθροίσεις».«Παράθυρο» γιαανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας. Έδωσε παραδείγματα όπως η επέκταση της, οι ρυθμίσεις ωραρίων στην εστίαση και την διασκέδαση. Ξεκαθάρισε πάντως πως στο μείγμα μέτρων που μπορεί να εξεταστεί εάν χρειαστεί δεν είναι η αναστολή της λειτουργίας των σχολείων.Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με τη σημερινή μας συνεδρίαση ολοκληρώνεται μία δύσκολη αλλά, πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, παραγωγική χρονιά. Και με τα σχέδια νόμου τα οποία θα συζητήσουμε και θα εγκρίνουμε σε λίγο οι νέοι νόμοι που έχουμε προωθήσει και υλοποιήσει σε όλους τους τομείς ξεπερνούν πια τους 250.Η ατζέντα μας σήμερα περιλαμβάνει ακόμα το στρατηγικό σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2022, δηλαδή τον προγραμματισμό μας για την επόμενη χρονιά, στο ξεκίνημα της οποίας όμως ρίχνει δυστυχώς τη σκιά της η μετάλλαξη Όμικρον του. Αναγνωρίζω την κούραση όλων ύστερα από δύο σχεδόν χρόνια. Ελπίζαμε ότι με το εμβόλιο θα έφτανε το τέλος αυτής της περιπέτειας και τώρα μία νέα έξαρσή της έρχεται να το καθυστερήσει. Δεν πρέπει όμως να μας νικήσει ούτε η κούραση, ούτε ο φόβος.Όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές πρόκειται για έναν παγκόσμιο υγειονομικό κίνδυνο που, ήδη, οδηγεί πολλές χώρες στην αναθεώρηση της στρατηγικής τους, καθώς η μετάλλαξη Όμικρον είναι ξεκάθαρα πολύ πιο μεταδοτική. Φαίνεται να πολλαπλασιάζεται μέσα σε λίγες μέρες. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τη νοσηρότητά της. Υπάρχει όμως μια έντονη ανησυχία ότι αυτή η απότομη έξαρση μπορεί να βάλει τα συστήματα υγείας κάτω από πολύ μεγάλη πίεση.Θέλω να τονίσω ότι τα μέτρα τα οποία βλέπουμε να λαμβάνουν άλλες χώρες ισχύουν ήδη από καιρό στην Ελλάδα. Σε πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είχαν μία πολύ πιο χαλαρή προσέγγιση απέναντι στην πανδημία. Στη Δανία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα είχε καταργηθεί μέχρι και η μάσκα και ουσιαστικά όλοι οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονταν ήταν υποτυπώδεις. Και γι’ αυτό και σπεύδουν τώρα σε αυστηρότερους περιορισμούς.Αντίθετα, στη χώρα μας, επειδή είχαμε λιγότερους εμβολιασμούς, διατηρήσαμε την ελεγχόμενη πρόσβαση σε κλειστούς χώρους και φυσικά τα μέτρα ατομικής προστασίας, που τώρα δικαιώνουν την αναγκαιότητά τους. Ταυτόχρονα όμως αποδεικνύεται ότι η τρίτη δόση του εμβολίου αποκρούει την βαριά νόσηση από τη. Καθώς, λοιπόν, εδώ τα κρούσματα τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται σε ύφεση και σε διαρκή καθοδική πορεία -είναι μία ύφεση της τάξης του 40% σε σχέση με τα κρούσματα του προηγούμενου κύματος- ο στόχος μας για τις επόμενες εβδομάδες είναι διπλός:Από τη μία πλευρά να καθυστερήσουμε -όσο αυτό είναι εφικτό- την εξάπλωση της νέας παραλλαγής, που είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα κυριαρχήσει. Από την άλλη, να αξιοποιήσουμε αυτό το παράθυρο στον χρόνο για να θωρακιστούμε όλοι, κυρίως με το ενισχυτικό τρίτο εμβόλιο.Οι πολίτες αντιλαμβάνονται, ανταποκρίνονται και τους ευχαριστώ για αυτό. Ήδη παραπάνω από 4 εκατομμύρια, 7 στους 10 δικαιούχους, έσπευσαν να κάνουν ή να κλείσουν ραντεβού για την ενισχυτική δόση. Και σχεδόν 150.000 συμπολίτες μας άνω των 60, οι πιο ευάλωτοι δηλαδή, έχουν κλείσει ραντεβού τον τελευταίο μήνα ή έκαναν την πρώτη δόση. Και είναι μία απάντηση σε όλους όσοι είχαν αμφισβητήσει την υποχρεωτικότητα σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία που τόσο πολύ την έχει ανάγκη. Έτσι, η ομάδα αυτή των άνω των 60 προσεγγίζει πια τα ποσοστά εμβολιασμού της Ευρώπης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί και κάτι το οποίο πρέπει να ενταθεί.Από τη νέα αυτή μάχη της υγείας απουσιάζει δυστυχώς η αξιωματική αντιπολίτευση. Η μόνη στον κόσμο που αντί για λύσεις απέναντι στην κοινή απειλή θυμήθηκε ξαφνικά τις εκλογές για να λύσει τα δικά της εσωτερικά προβλήματα. Είναι το τέλος ενός κατήφορου για τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού προηγουμένως καταψήφισε σχεδόν όλες τις πολιτικές κατά της πανδημίας. Πάντα απέναντι σε ό,τι ενώνει και πάντα κοντά σε ό,τι διχάζει.Και ειλικρινά λυπάμαι για ένα κόμμα που, σε αντίθεση με όσα έλεγε ο αρχηγός του πριν από λίγο καιρό, επιλέγει να γίνει συνειδητός υπονομευτής της χώρας. Απέρριπτε τις κάλπες όταν η πανδημία υποχωρούσε και τις ζητάει τώρα που η Όμικρον επιτίθεται. Κρίμα.Όμως η υγεία των Ελλήνων είναι πάνω από κόμματα και από τις διαφορές τους. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι οι πολίτες αδιαφορούν τελικά για όσους αδιαφορούν για το κοινό καλό.Στους πολίτες, λοιπόν, απευθυνόμαστε και σήμερα, με ένα σχέδιο δύο φάσεων. Με πρώτο βήμα να περάσουμε με ασφάλεια τις γιορτές, χωρίς να παγώσει η οικονομία και η κοινωνία αλλά και χωρίς οι δραστηριότητες αυτών των ημερών να μας κοστίσουν αργότερα.Και σίγουρα αυτήν την περίοδο όπλα μας είναι τα τεστ. Όλοι, οι εμβολιασμένοι και μη, θα πρέπει να κάνουμε self test. Ενώ θα συνεχίσουν να γίνονται παντού οι διαγνωστικοί έλεγχοι από τα συνεργεία της πολιτείας.Είναι αλήθεια ότι δέχτηκα εισηγήσεις για υποχρεωτικάσε όλους για την είσοδο σε χώρους διασκέδασης. Τις απέρριψα, γιατί θεώρησα ότι ένα τέτοιο μέτρο και θα ήταν άδικο για τους εμβολιασμένους και τελικά θα ήταν πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του. Αντί λοιπόν να επιβάλλω κάτι σε όλους, επέλεξα να εμπιστευτώ όλους.Και για αυτόν ακριβώς τον σκοπό η πολιτεία θα διαθέσει ακόμα δύο δωρεάν self test σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Με την σύσταση το μεν πρώτο να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια των γιορτών και το δεύτερο αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά. Και ζητώ από τους συμπολίτες μας να τα χρησιμοποιήσουν, ιδίως πριν από τις εορταστικές μαζικές συναθροίσεις.Νομίζω ότι πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητή η σημασία αυτής της πρωτοβουλίας. Γιατί θα επιτρέψει σε όλους μας να ελέγχουμε την υγεία μας σε πραγματικό χρόνο. Αλλά θα κάνει τελικά πιο άνετη, πιο ελεύθερη, πιο ασφαλή τη διασκέδαση, γνωρίζοντας ότι το περιβάλλον στο οποίο θα βρισκόμαστε θα είναι πιο ασφαλές.Και θα ζητήσω από τους συμπολίτες μας να μην περιοριστούν μόνο στα δυο δωρεάν self test τα οποία χορηγεί η πολιτεία, αλλά στην κρίση τους, όποτε βρίσκονται σε χώρους μαζικής συνάθροισης, οι ίδιοι με αίσθηση ευθύνης απέναντι στην υγεία τους και στην υγεία των ανθρώπων που αγαπούν, να προχωρούν και να κάνουν επιπρόσθετα self test, έτσι ώστε να έχουμε μία πραγματική εικόνα σε πραγματικό χρόνο για την εξέλιξη της πανδημίας.Η δεύτερη φάση της άμυνας μας αφορά τις πρώτες εβδομάδες του 2022. Και ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας έχουμε στη διάθεσή μας ένα εύρος επιλογών, όπως η επέκταση της τηλεργασίας, οι ρυθμίσεις ωραρίων στην εστίαση και την διασκέδαση. Όχι, πάντως, αναστολή της λειτουργίας των σχολείων. Όλα όμως, το τονίζω αυτό, θα κριθούν από τα τότε δεδομένα. Καμία απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί.Ήδη η έγκαιρη πρωτοβουλία να ανοίξει η τρίτη δόση για όλες τις ηλικίες, να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί των παιδιών -να ευχαριστήσω τους γονείς που ανταποκρίνονται πολύ θετικά σε αυτή την πρωτοβουλία- να ενταθεί η θωράκιση των άνω των 60, να ελέγχονται οι εισερχόμενοι από το εξωτερικό και με μοριακά, αλλά και με rapid test, όλα αυτά συγκροτούν μία πρώτη ζώνη άμυνας.Σειρά τώρα έχει η δική μας συμπεριφορά στις γιορτές. Οι χαρούμενες συγκεντρώσεις δεν πρέπει να γίνουν εστίες μετάδοσης πόνου. Άμυνά μας είναι τα τεστ και οι βασικές προφυλάξεις. Και η στάση μας σήμερα θα κρίνει και τις αποφάσεις μας αύριο.Θέλω να τονίσω ότι ήδη η ελληνική πολιτεία έχει διαθέσει σχεδόν 80 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω, εκατομμύρια δωρεάν self test, αξίας σχεδόν 150 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτή η φροντίδα του κράτους θα συνεχιστεί, πλαισιωμένη πια και από άλλα όπλα, όπως τα νέα φάρμακα, η χρήση των οποίων θα εξαπλωθεί γρήγορα μετά την επίσημη έγκρισή τους.Το μήνυμα λοιπόν και φέτος είναι ότι οι καλύτερες γιορτές είναι οι ασφαλείς γιορτές. Αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε νέα μέτρα. Αρκεί, το τονίζω, να τηρήσουμε τα μέτρα τα οποία ήδη υπάρχουν. Με συχνούς ελέγχους, επιτάχυνση των εμβολιασμών, ιδίως της ενισχυτικής δόσης, και όπως σας είπα με πολλά self test, έτσι ώστε εμείς οι ίδιοι να ελέγχουμε την κατάσταση της υγείας μας.Πρόκειται για ένα κοινό στοίχημα πολιτείας και πολιτών απέναντι στην Όμικρον. Και αυτό πρέπει να απαντηθεί και να κερδηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Και πιστεύω ότι με ευθύνη και με ωριμότητα μπορούμε να κερδίσουμε και αυτό το στοίχημα.