Kορωνοϊός - Γαλλία: Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν τη χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίου από την ηλικία των 18 ετών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οισυνέστησαν σήμερα ηνα γίνεται ήδη από την ηλικία των, σε γνωμοδότησή τους η οποία δημοσιοποιήθηκε λίγο πριν από νέες ανακοινώσεις της κυβέρνησης.Η σύσταση αυτή προαναγγέλλει πιθανότατα αυτά που θα ανακοινωθούν από τον Γάλλο υπουργό Υγείαςστις 13:30 (ώρα Ελλάδας), καθώς η Γαλλία πλήττεται από ένα πέμπτο κύμα της επιδημίας.Σε γνωμοδότηση την οποία είχε ανακοινώσει μόλις έξι ημέρες νωρίτερα, την Παρασκευή, ηπρότεινε η αναμνηστική δόση να γίνεται από την ηλικία των 40 ετών, 6 μήνες μετά την τελευταία ένεση.Όμως αποφάσισε να μειώσει αυτές τις προθεσμίες επειδή ηείναι «ακόμη πιο ισχυρή απ' ό,τι αναμενόταν», εξηγεί στη νέα γνωμοδότησή της.«Θεωρεί πως το ανησυχητικό επιδημικό πλαίσιο δικαιολογεί μια επιτάχυνση της εμβολιαστικής εκστρατείας με μείωση της προθεσμίας ανάμεσα στον πρώτο πλήρη εμβολιασμό και την αναμνηστική δόση», αναφέρει η, ο ρόλος της οποίας είναι να εμπνέει την πολιτική της κυβέρνησης στα ζητήματα αυτά.«Συνιστά συνεπώς η χορήγηση μιας αναμνηστικής δόσης να μπορεί πλέον να γίνεται από τους 5 μήνες μετά τον πρώτο πλήρη εμβολιασμό και η εκστρατεία της αναμνηστικής δόσης να διευρυνθεί ήδη από τώρα στα».Η HAS βασίζεται κυρίως σε προβολές του, οι οποίες υπολογίζουν τη μείωση της κορύφωσης των νοσηλειών, αν χορηγηθεί η αναμνηστική δόση από την ηλικία των 18 ετών.Σύμφωνα με τη HAS, η μείωση αυτή είναι, αν η αναμνηστική δόση γίνει 6 μήνες μετά την τελευταία ένεση, και περνά στο 50%, αν ηΗ HAS διαβεβαιώνει πως η στρατηγική αυτή επιβεβαιώνεται από «τα δεδομένα μελετών στην πραγματική ζωή που πραγματοποιήθηκαν στο Ισραήλ».Πέρα από την αναμνηστική δόση, «είναι πρωταρχικής σημασίας να συνεχιστούν οι προσπάθειες εμβολιασμού προσώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη», υπογραμμίζει τη HAS.Επίσης επιμένει στην «ενίσχυση της εφαρμογής των μέτρων προσωπικής προστασίας» ώστε να «προστατευθεί το σύστημα υγειονομικής φροντίδας και να αποφευχθούν περιοριστικά μέτρα».