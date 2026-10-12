Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ Μανώλης Χαιρετάκης
Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ Μανώλης Χαιρετάκης
Διατηρούσε ενεργή παρουσία στον δημόσιο διάλογο, αρθρογραφώντας τακτικά στον Τύπο - Το συγγραφικό και επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερα από δέκα βιβλία, καθώς και πολυάριθμα άρθρα και επιστημονικές μελέτες
Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Χαιρετάκης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε το ΕΚΠΑ, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της πανεπιστημιακής κοινότητας για την απώλειά του.
Ο Μανώλης Χαιρετάκης υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1997 στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, περνώντας από όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες μέχρι την αφυπηρέτησή του.
Πριν αφοσιωθεί στην πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα, είχε εργαστεί επί δύο δεκαετίες ως στέλεχος μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών διαφημιστικών εταιρειών, με αρμοδιότητα τον προγραμματισμό και την έρευνα αγοράς στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα, διατηρούσε ενεργή παρουσία στον δημόσιο διάλογο, αρθρογραφώντας τακτικά στον Τύπο. Είχε δημοσιεύσει εκατοντάδες κείμενα πολιτικού και κοινωνικού σχολιασμού, ενώ το συγγραφικό και επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερα από δέκα βιβλία, καθώς και πολυάριθμα άρθρα και επιστημονικές μελέτες.
Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε το ΕΚΠΑ, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της πανεπιστημιακής κοινότητας για την απώλειά του.
Ο Μανώλης Χαιρετάκης υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1997 στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, περνώντας από όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες μέχρι την αφυπηρέτησή του.
Πριν αφοσιωθεί στην πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα, είχε εργαστεί επί δύο δεκαετίες ως στέλεχος μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών διαφημιστικών εταιρειών, με αρμοδιότητα τον προγραμματισμό και την έρευνα αγοράς στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα, διατηρούσε ενεργή παρουσία στον δημόσιο διάλογο, αρθρογραφώντας τακτικά στον Τύπο. Είχε δημοσιεύσει εκατοντάδες κείμενα πολιτικού και κοινωνικού σχολιασμού, ενώ το συγγραφικό και επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερα από δέκα βιβλία, καθώς και πολυάριθμα άρθρα και επιστημονικές μελέτες.
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