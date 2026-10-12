Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ Μανώλης Χαιρετάκης
ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε Ακαδημαϊκός

Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ Μανώλης Χαιρετάκης

Διατηρούσε ενεργή παρουσία στον δημόσιο διάλογο, αρθρογραφώντας τακτικά στον Τύπο - Το συγγραφικό και επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερα από δέκα βιβλία, καθώς και πολυάριθμα άρθρα και επιστημονικές μελέτες

Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ Μανώλης Χαιρετάκης
Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Χαιρετάκης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε το ΕΚΠΑ, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της πανεπιστημιακής κοινότητας για την απώλειά του.

Ο Μανώλης Χαιρετάκης υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1997 στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, περνώντας από όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες μέχρι την αφυπηρέτησή του.

Πριν αφοσιωθεί στην πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα, είχε εργαστεί επί δύο δεκαετίες ως στέλεχος μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών διαφημιστικών εταιρειών, με αρμοδιότητα τον προγραμματισμό και την έρευνα αγοράς στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα, διατηρούσε ενεργή παρουσία στον δημόσιο διάλογο, αρθρογραφώντας τακτικά στον Τύπο. Είχε δημοσιεύσει εκατοντάδες κείμενα πολιτικού και κοινωνικού σχολιασμού, ενώ το συγγραφικό και επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερα από δέκα βιβλία, καθώς και πολυάριθμα άρθρα και επιστημονικές μελέτες.

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης