Τέλος τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών: Σήμερα οι ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο, πώς θα αξιοποιηθούν Gov.gr Wallet και το KidsWallet
Τέλος τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών: Σήμερα οι ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο, πώς θα αξιοποιηθούν Gov.gr Wallet και το KidsWallet
Στις 11 η παρουσίαση από Σκέρτσο, Γεωργιάδη και Παπαστεργίου - Υποχρεωτική η επαλήθευση ηλικίας από τις πλατφόρμες
Σήμερα στις 11 το πρωί, στο Μέγαρο Μποδοσάκη, θα παρουσιαστεί το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το σχετικό νομοσχέδιο να έχει κατατεθεί στη Βουλή, το πλαίσιο θα παρουσιάσουν οι υπουργοί Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
Το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε από τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, με τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους», αναμένεται να εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αύριο, Τρίτη. Νωρίτερα, οι τρεις υπουργοί, θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας.Τι αφορά όμως αυτό;
Αν και το νομοσχέδιο βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση, η κεντρική πρόβλεψη αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media (Facebook, TikTok, X κ.α. και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με "βομβαρδισμό" βίντεο) για παιδιά κάτω των 15 ετών. Με βάση όσα προβλέπει το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο, οι νέοι κανόνες αναμένεται να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ ταυτόχρονα, όπως είχε αποκαλύψει το protothema.gr, οι εταιρείες υποχρεώνονται να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ σύντομα, ακόμα και στη διάρκεια του επόμενου έτους, αναμένεται να έρθει σχετική ρύθμιση από την ΕΕ -με την οποία θα εναρμονιστεί η χώρα μας- και θα διακρίνει τις δυνατότητες πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά ηλικίας 13 ετών και κάτω και 15 ετών και κάτω.
Η εποπτεία της εφαρμογής των κανόνων θα στηρίζεται στον ευρωπαϊκό μηχανισμό που προβλέπει ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA). Ο έλεγχος και η επιβολή των υποχρεώσεων θα ανατίθενται, κατά περίπτωση, είτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε στον αρμόδιο Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών του κράτους-μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η κάθε πλατφόρμα.
Η έναρξη ισχύος των νέων ρυθμίσεων τοποθετείται στην 1η Ιανουαρίου 2027, προκειμένου να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών διαδικασιών.
Παράλληλα με το εθνικό νομοσχέδιο, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει την αυστηροποίηση και την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών κανόνων για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός έχει υποβάλει στην πρόεδρο της Κομισιόν προτάσεις για την ενίσχυση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.
Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών σε επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλεια των ανηλίκων: «Η ευρεία διάδοση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της καθημερινής χρήσης τους από παιδιά μικρής ηλικίας. Η πρώιμη έκθεσή τους σε αλγοριθμικά διαμορφούμενα περιβάλλοντα, τα οποία σχεδιάζονται, ώστε να μεγιστοποιούν τον χρόνο παραμονής του χρήστη μέσω προσωποποιημένων συστάσεων, αδιάκοπης ροής περιεχομένου και λοιπών μηχανισμών ενίσχυσης της απασχόλησής του και της δέσμευσης της προσοχής του, συνδέεται με αυξημένους κινδύνους ανάπτυξης προβληματικών ή και εθιστικών προτύπων χρήσης».
Για την πρακτική εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού, προτείνεται η αξιοποίηση υφιστάμενων εθνικών ψηφιακών λειτουργικοτήτων επαλήθευσης ηλικίας, όπως το Gov.gr Wallet και το KidsWallet. «Οι εφαρμογές αυτές αποτελούν ενδεικτικά εργαλεία και δεν καθιερώνονται ως αποκλειστικός τρόπος εφαρμογής της αξιολογούμενης ρύθμισης και, συνεπώς, διατηρείται η δυνατότητα χρήσης και άλλων ισοδύναμων λύσεων που πληρούν τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου» αναφέρεται στην ίδια έκθεση.
Το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε από τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, με τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους», αναμένεται να εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αύριο, Τρίτη. Νωρίτερα, οι τρεις υπουργοί, θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας.Τι αφορά όμως αυτό;
Αν και το νομοσχέδιο βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση, η κεντρική πρόβλεψη αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media (Facebook, TikTok, X κ.α. και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με "βομβαρδισμό" βίντεο) για παιδιά κάτω των 15 ετών. Με βάση όσα προβλέπει το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο, οι νέοι κανόνες αναμένεται να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ ταυτόχρονα, όπως είχε αποκαλύψει το protothema.gr, οι εταιρείες υποχρεώνονται να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ σύντομα, ακόμα και στη διάρκεια του επόμενου έτους, αναμένεται να έρθει σχετική ρύθμιση από την ΕΕ -με την οποία θα εναρμονιστεί η χώρα μας- και θα διακρίνει τις δυνατότητες πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά ηλικίας 13 ετών και κάτω και 15 ετών και κάτω.
Υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας από τις πλατφόρμεςΕπιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του protothema.gr, το νομοσχέδιο ορίζει ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης οφείλουν να εφαρμόζουν κατάλληλες, αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών. Οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού πλαισίου, ώστε να διασφαλίζονται τόσο η αξιοπιστία του ελέγχου όσο και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των χρηστών.
Η εποπτεία της εφαρμογής των κανόνων θα στηρίζεται στον ευρωπαϊκό μηχανισμό που προβλέπει ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA). Ο έλεγχος και η επιβολή των υποχρεώσεων θα ανατίθενται, κατά περίπτωση, είτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε στον αρμόδιο Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών του κράτους-μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η κάθε πλατφόρμα.
Η έναρξη ισχύος των νέων ρυθμίσεων τοποθετείται στην 1η Ιανουαρίου 2027, προκειμένου να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών διαδικασιών.
Παράλληλα με το εθνικό νομοσχέδιο, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει την αυστηροποίηση και την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών κανόνων για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός έχει υποβάλει στην πρόεδρο της Κομισιόν προτάσεις για την ενίσχυση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.
Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών σε επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλεια των ανηλίκων: «Η ευρεία διάδοση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της καθημερινής χρήσης τους από παιδιά μικρής ηλικίας. Η πρώιμη έκθεσή τους σε αλγοριθμικά διαμορφούμενα περιβάλλοντα, τα οποία σχεδιάζονται, ώστε να μεγιστοποιούν τον χρόνο παραμονής του χρήστη μέσω προσωποποιημένων συστάσεων, αδιάκοπης ροής περιεχομένου και λοιπών μηχανισμών ενίσχυσης της απασχόλησής του και της δέσμευσης της προσοχής του, συνδέεται με αυξημένους κινδύνους ανάπτυξης προβληματικών ή και εθιστικών προτύπων χρήσης».
Για την πρακτική εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού, προτείνεται η αξιοποίηση υφιστάμενων εθνικών ψηφιακών λειτουργικοτήτων επαλήθευσης ηλικίας, όπως το Gov.gr Wallet και το KidsWallet. «Οι εφαρμογές αυτές αποτελούν ενδεικτικά εργαλεία και δεν καθιερώνονται ως αποκλειστικός τρόπος εφαρμογής της αξιολογούμενης ρύθμισης και, συνεπώς, διατηρείται η δυνατότητα χρήσης και άλλων ισοδύναμων λύσεων που πληρούν τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου» αναφέρεται στην ίδια έκθεση.
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