Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Αλλάζουν υαλοκαθαριστήρες χωρίς άδεια και απαιτούν χρήματα
Αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα πιεστική πρακτική βρίσκονται οδηγοί σε χώρους στάθμευσης και λιμάνια. Άγνωστοι επεμβαίνουν στα αυτοκίνητά, αντικαθιστούν τους υαλοκαθαριστήρες χωρίς συγκατάθεση και στη συνέχεια απαιτούν πληρωμή.
Μια απλή επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ ή η αναμονή σε κάποιο λιμάνι μπορεί να μετατραπεί σε ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία για έναν οδηγό. Άγνωστα άτομα πλησιάζουν το αυτοκίνητό του, ισχυρίζονται ότι οι υαλοκαθαριστήρες είναι χαλασμένοι ή επικίνδυνοι και προχωρούν στην αντικατάστασή τους, πολλές φορές χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε συμφωνία. Αμέσως μετά απαιτούν χρήματα για τα ανταλλακτικά και την εργασία, δημιουργώντας ένα τετελεσμένο γεγονός και ασκώντας πίεση στον ιδιοκτήτη. Η συγκεκριμένη πρακτική έχει προκαλέσει καταγγελίες στην Ελλάδα, με περιστατικά που έχουν απασχολήσει ακόμη και τις αρμόδιες Αρχές.
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