Αλλάζουν υαλοκαθαριστήρες χωρίς άδεια και απαιτούν χρήματα

Μια απλή επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ ή η αναμονή σε κάποιο λιμάνι μπορεί να μετατραπεί σε ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία για έναν οδηγό. Άγνωστα άτομα πλησιάζουν το αυτοκίνητό του, ισχυρίζονται ότι οι υαλοκαθαριστήρες είναι χαλασμένοι ή επικίνδυνοι και προχωρούν στην αντικατάστασή τους, πολλές φορές χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε συμφωνία. Αμέσως μετά απαιτούν χρήματα για τα ανταλλακτικά και την εργασία, δημιουργώντας ένα τετελεσμένο γεγονός και ασκώντας πίεση στον ιδιοκτήτη. Η συγκεκριμένη πρακτική έχει προκαλέσει καταγγελίες στην Ελλάδα, με περιστατικά που έχουν απασχολήσει ακόμη και τις αρμόδιες Αρχές.