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Φωτιά στο Ρέθυμνο: Οι τέσσερις «ήρωες της θάλασσας» που με τα σκάφη τους έσωσαν πάνω από 100 ανθρώπους
Φωτιά στο Ρέθυμνο: Οι τέσσερις «ήρωες της θάλασσας» που με τα σκάφη τους έσωσαν πάνω από 100 ανθρώπους
Καθοριστική ήταν η συμβολή τεσσάρων ιδιωτών στη μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών και επισκεπτών από τον Άγιο Παύλο και την Πρέβελη, την ώρα που η πυρκαγιά απειλούσε τις δύο περιοχές
Ένα «ευχαριστώ» στους ιδιοκτήτες πλωτών μέσων που συνέβαλαν στην επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών και επισκεπτών κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στον Δήμο Αγίου Βασιλείου απευθύνει η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.
Οι τέσσερις άνδρες, με τα σκάφη τους και σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα, συμμετείχαν στην επιχείρηση εκκένωσης των περιοχών του Αγίου Παύλου και της Πρέβελης, συμβάλλοντας στην ασφαλή μεταφορά περισσότερων από 100 ανθρώπων σε προστατευμένα σημεία.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με την πυρκαγιά να έχει δημιουργήσει ένα επικίνδυνο σκηνικό και τις αρμόδιες αρχές να δίνουν μάχη για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών.
-Νίκο Ματθαιάκη, από την Αγία Γαλήνη, για τη συμμετοχή του στην επιχείρηση εκκένωσης από τον Άγιο Παύλο.
-Βασίλειο Βογιατζή, από τον Πλακιά, για τη συμμετοχή του στην επιχείρηση εκκένωσης στην περιοχή της Πρέβελης.
-Αναστάσιο Τσάνα, από τον Πλακιά, για τη συμμετοχή του στην επιχείρηση εκκένωσης στην περιοχή της Πρέβελης.
-Γιώργο Κεφαλά, από το Δαμνόνι, για τη συμμετοχή του στην επιχείρηση εκκένωσης στην περιοχή της Πρέβελης.
«Η άμεση ανταπόκρισή τους και η ανιδιοτελής προσφορά τους αποτελούν φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και έμπρακτης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο σε στιγμές κρίσης», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης η οποία αναγνωρίζει «τη σπουδαία συμβολή όλων, όσοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης και υπογραμμίζει ότι η συνεργασία των αρμόδιων αρχών με τους πολίτες αποτελεί πολύτιμο παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση αντίστοιχων περιστατικών».
«Εκφράζουμε σε όλους τους συμμετέχοντες τις θερμότερες ευχαριστίες μας και την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη για την ανεκτίμητη προσφορά τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής», καταλήγει η ανακοίνωση.
Οι τέσσερις άνδρες, με τα σκάφη τους και σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα, συμμετείχαν στην επιχείρηση εκκένωσης των περιοχών του Αγίου Παύλου και της Πρέβελης, συμβάλλοντας στην ασφαλή μεταφορά περισσότερων από 100 ανθρώπων σε προστατευμένα σημεία.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με την πυρκαγιά να έχει δημιουργήσει ένα επικίνδυνο σκηνικό και τις αρμόδιες αρχές να δίνουν μάχη για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών.
Οι τέσσερις ιδιώτες που συνέδραμαν στην επιχείρησηΗ Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης με ανακοίνωσή της, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της στους:
-Νίκο Ματθαιάκη, από την Αγία Γαλήνη, για τη συμμετοχή του στην επιχείρηση εκκένωσης από τον Άγιο Παύλο.
-Βασίλειο Βογιατζή, από τον Πλακιά, για τη συμμετοχή του στην επιχείρηση εκκένωσης στην περιοχή της Πρέβελης.
-Αναστάσιο Τσάνα, από τον Πλακιά, για τη συμμετοχή του στην επιχείρηση εκκένωσης στην περιοχή της Πρέβελης.
-Γιώργο Κεφαλά, από το Δαμνόνι, για τη συμμετοχή του στην επιχείρηση εκκένωσης στην περιοχή της Πρέβελης.
«Η άμεση ανταπόκρισή τους και η ανιδιοτελής προσφορά τους αποτελούν φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και έμπρακτης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο σε στιγμές κρίσης», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης η οποία αναγνωρίζει «τη σπουδαία συμβολή όλων, όσοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης και υπογραμμίζει ότι η συνεργασία των αρμόδιων αρχών με τους πολίτες αποτελεί πολύτιμο παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση αντίστοιχων περιστατικών».
«Εκφράζουμε σε όλους τους συμμετέχοντες τις θερμότερες ευχαριστίες μας και την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη για την ανεκτίμητη προσφορά τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής», καταλήγει η ανακοίνωση.
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