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Δωρεά 15 μοτοσικλετών στην ΕΛ.ΑΣ. από τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο
Δωρεά 15 μοτοσικλετών στην ΕΛ.ΑΣ. από τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο
Τα νέα δίκυκλα θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής, με στόχο περισσότερες περιπολίες και ταχύτερη επιχειρησιακή ανταπόκριση
Η Ελληνική Αστυνομία ενισχύει τον μηχανοκίνητο στόλο της με 15 νέες μοτοσικλέτες, οι οποίες προσφέρθηκαν ως δωρεά από τους επιχειρηματίες Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Τα νέα δίκυκλα, υπηρεσιακού και ελευθέρου χρωματισμού, προορίζονται να καλύψουν επιχειρησιακές ανάγκες υπηρεσιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αστυνόμευσης.
Η παράδοση των μοτοσικλετών πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή, στην οποία παρευρέθηκαν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι δωρητές Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, καθώς και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι νέες μοτοσικλέτες θα αξιοποιηθούν κυρίως σε περιπολίες και επιχειρησιακές δράσεις, ενισχύοντας την παρουσία των αστυνομικών σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες. Η προσθήκη τους στον στόλο αναμένεται να συμβάλει στην ταχύτερη ανταπόκριση των δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. σε περιστατικά, αλλά και στη βελτίωση της καθημερινής αστυνόμευσης.
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Η παράδοση των μοτοσικλετών πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή, στην οποία παρευρέθηκαν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι δωρητές Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, καθώς και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι νέες μοτοσικλέτες θα αξιοποιηθούν κυρίως σε περιπολίες και επιχειρησιακές δράσεις, ενισχύοντας την παρουσία των αστυνομικών σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες. Η προσθήκη τους στον στόλο αναμένεται να συμβάλει στην ταχύτερη ανταπόκριση των δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. σε περιστατικά, αλλά και στη βελτίωση της καθημερινής αστυνόμευσης.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
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