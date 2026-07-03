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Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο κέντρο της Αθήνας, φέρεται να έπεσε από όροφο ξενοδοχείου
Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο κέντρο της Αθήνας, φέρεται να έπεσε από όροφο ξενοδοχείου
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 25χρονο - μάλλον αλλοδαπό - που για άγνωστη προς το παρόν αιτία, φέρεται να έπεσε από όροφο ξενοδοχείου στην οδό Νεοφύτου Μεταξά
Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 25χρονο - μάλλον αλλοδαπό - που για άγνωστη προς το παρόν αιτία, φέρεται να έπεσε από όροφο ξενοδοχείου στην οδό Νεοφύτου Μεταξά, στη συμβολή της με την οδό Δεληγιάννη κοντά στον Σταθμό Λαρίσης.
Έρευνα για το περιστατικό διενεργεί η ΕΛΑΣ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 25χρονο - μάλλον αλλοδαπό - που για άγνωστη προς το παρόν αιτία, φέρεται να έπεσε από όροφο ξενοδοχείου στην οδό Νεοφύτου Μεταξά, στη συμβολή της με την οδό Δεληγιάννη κοντά στον Σταθμό Λαρίσης.
Έρευνα για το περιστατικό διενεργεί η ΕΛΑΣ.
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