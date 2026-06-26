Άνοιγαν διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και είχαν βγάλει πάνω από 585.000 ευρώ: Επέλεγαν συγκεκριμένα σπίτια, είχαν τσιλιαδόρο και εξοπλισμό

Κατασχέθηκαν πασπαρτού και ανιχνευτής διαμαντιών - Δύο άνδρες συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω μετά από διάρρηξη διαμερίσματος, ενώ αναζητείται ακόμη ένας συνεργός τους





Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω δύο αλλοδαποί, ηλικίας 36 και 24 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 39χρονος ομοεθνής τους, ο οποίος αναζητείται. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές.



55.000 ευρώ. Μαζί του συνελήφθη και ο 24χρονος συνεργός του, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε τον ρόλο του «τσιλιαδόρου», επιτηρώντας την είσοδο της πολυκατοικίας.











Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, επέλεγαν συγκεκριμένες κλειδαριές ασφαλείας, παρακολουθούσαν τις οικίες ώστε να βεβαιωθούν ότι οι ένοικοι απουσίαζαν και χρησιμοποιούσαν πάντα άτομο ως τσιλιαδόρο έξω από το κτίριο.



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Μέχρι τις 24 Ιουνίου, η δράση τους αποδίδεται σε ακόμη οκτώ διαρρήξεις κατοικιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η συνολική αξία των κοσμημάτων, τιμαλφών και άλλων αντικειμένων που φέρεται να αφαίρεσαν ξεπερνά τις 531.360 ευρώ, ενώ είχαν αποσπάσει και περισσότερα από 54.000 ευρώ σε μετρητά.







Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να ευθύνεται για σειρά διαρρήξεων σε διαμερίσματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης , με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 585.000 ευρώ σε χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω δύο αλλοδαποί, ηλικίας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη έναςομοεθνής τους, ο οποίος αναζητείται. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές.Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 36χρονο το πρωί της 25ης Ιουνίου, αμέσως μετά τη διάρρηξη διαμερίσματος στο κέντρο της πόλης, από όπου είχε αφαιρέσει κοσμήματα, ασημικά και νομίσματα συνολικής αξίας περίπου. Μαζί του συνελήφθη και ο 24χρονος συνεργός του, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε τον ρόλο του «», επιτηρώντας την είσοδο της πολυκατοικίας.Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες, μαζί με τον 39χρονο και ακόμη συνεργούς τους, είχαν συγκροτήσει τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 εγκληματική οργάνωση με στόχο διαρρήξεις κατοικιών.Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, επέλεγαν συγκεκριμένες, παρακολουθούσαν τις οικίες ώστε να βεβαιωθούν ότι οι ένοικοι απουσίαζαν και χρησιμοποιούσαν πάντα άτομο ως τσιλιαδόρο έξω από το κτίριο.Μέχρι τις 24 Ιουνίου, η δράση τους αποδίδεται σε ακόμη οκτώ διαρρήξεις κατοικιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η συνολική αξία των κοσμημάτων, τιμαλφών και άλλων αντικειμένων που φέρεται να αφαίρεσαν ξεπερνά τις 531.360 ευρώ, ενώ είχαν αποσπάσει και περισσότερα από

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων και στην κατοχή τους κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 253 κλειδιά, 7 πασπαρτού, μαγνητικό κλειδί διάνοιξης συρτών, 17 πλαστικές κάρτες παραβίασης θυρών, φορητός ασύρματος, ανιχνευτής διαμαντιών, εργαλεία διάρρηξης, όπως τρυπάνι, τροχός, βαριοπούλα και λοστός, καθώς και επώνυμα είδη ένδυσης και αξεσουάρ. Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 790 ευρώ, 55 λίρες Αγγλίας και δολάρια διαφόρων χωρών.



Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια δικαστική Αρχή.