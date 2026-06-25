Ασυνείδητοι στον Βόλο ξέραναν με χημική ουσία πλάτανο διακοσίων χρονών, δείτε φωτογραφίες

Το εντυπωσιακό δέντρο, το οποίο χάριζε σκιά στην εμπορική αγορά της περιοχής, δίπλα σε φαρμακείο, φέρεται να αποξηράνθηκε μέσα σε ελάχιστες ώρες, προκαλώντας εύλογες απορίες και ανησυχία στην τοπική κοινωνία