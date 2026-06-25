Ασυνείδητοι στον Βόλο ξέραναν με χημική ουσία πλάτανο διακοσίων χρονών, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Νέα Αγχίαλος Χημική ουσία Δέντρο

Ασυνείδητοι στον Βόλο ξέραναν με χημική ουσία πλάτανο διακοσίων χρονών, δείτε φωτογραφίες

Το εντυπωσιακό δέντρο, το οποίο χάριζε σκιά στην εμπορική αγορά της περιοχής, δίπλα σε φαρμακείο, φέρεται να αποξηράνθηκε μέσα σε ελάχιστες ώρες, προκαλώντας εύλογες απορίες και ανησυχία στην τοπική κοινωνία

Ασυνείδητοι στον Βόλο ξέραναν με χημική ουσία πλάτανο διακοσίων χρονών, δείτε φωτογραφίες
18 ΣΧΟΛΙΑ
Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Νέα Αγχίαλο η αιφνίδια καταστροφή ενός αιωνόβιου πλατάνου, ηλικίας περίπου 200 ετών, που βρισκόταν στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης και αποτελούσε σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες.

Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, το εντυπωσιακό δέντρο, το οποίο χάριζε σκιά στην εμπορική αγορά της περιοχής, δίπλα σε φαρμακείο, φέρεται να αποξηράνθηκε μέσα σε ελάχιστες ώρες, προκαλώντας εύλογες απορίες και ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η καταστροφή του δεν οφείλεται σε φυσικά αίτια. Στον κορμό του εντοπίστηκαν τρεις οπές με κοινά χαρακτηριστικά ως προς το ύψος, τη διάμετρο, το βάθος και την κλίση τους, γεγονός που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, παραπέμπει σε στοχευμένη ανθρώπινη παρέμβαση.

Δείτε φωτογραφίες

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Ασυνείδητοι στον Βόλο ξέραναν με χημική ουσία πλάτανο διακοσίων χρονών, δείτε φωτογραφίες


Ασυνείδητοι στον Βόλο ξέραναν με χημική ουσία πλάτανο διακοσίων χρονών, δείτε φωτογραφίες


Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσω των οπών φέρεται να διοχετεύθηκε ισχυρή χημική ουσία ή ζιζανιοκτόνο, με αποτέλεσμα το δέντρο να νεκρωθεί σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

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Ο οινοποιός Νίκος Τοκαλής, περιγράφοντας το περιστατικό, κάνει λόγο για μια πρωτοφανή εικόνα, καθώς ο πλάτανος, που επί δεκαετίες δέσποζε στον πεζόδρομο της Νέας Αγχιάλου, ξεράθηκε σχεδόν από τη μία ημέρα στην άλλη.
18 ΣΧΟΛΙΑ

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