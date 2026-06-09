Μετρό και Flyover: Το χρονοδιάγραμμα για τα μεγάλα έργα που μεταμορφώνουν τη Θεσσαλονίκη - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο
Μετρό και Flyover: Το χρονοδιάγραμμα για τα μεγάλα έργα που μεταμορφώνουν τη Θεσσαλονίκη - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο
Η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά εισέρχεται στην τελική ευθεία για λειτουργία μέσα στον Ιούλιο, ενώ το Flyover διατηρεί τον στόχο ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2027 - Η ανακοίνωση της Τροχαίας για τις ρυθμίσεις από την Τετάρτη 10/6
Σε εξάωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων) θα προχωρήσει το βράδυ της Τετάρτης (10/6) η Τροχαία λόγω εργασιών για την κατασκευή του Flyover.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη (10/06/2026) κατά τις ώρες 23:00΄ έως 05:00΄ της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).
Συγκεκριμένα:
Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά (οχήματα διερχόμενα από ΤΙΤΑΝ), στο ύψος του Κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον Κλάδο Εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).
Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού (ρεύμα προς Ανατολικά) θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία) και θα κατευθύνονται μέσω του Κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.
Επισημαίνεται ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά) από την ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.
Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».
Σύμφωνα με όσα ανέφερε πρόσφατα ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος Ιουλίου, ενώ το μεγάλο έργο του Flyover εξακολουθεί να κινείται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2027.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη (10/06/2026) κατά τις ώρες 23:00΄ έως 05:00΄ της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).
Συγκεκριμένα:
Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά (οχήματα διερχόμενα από ΤΙΤΑΝ), στο ύψος του Κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον Κλάδο Εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).
Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού (ρεύμα προς Ανατολικά) θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία) και θα κατευθύνονται μέσω του Κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.
Επισημαίνεται ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά) από την ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.
Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».
Μετρό και Flyover: Το χρονοδιάγραμμα για τα μεγάλα έργα που μεταμορφώνουν τη ΘεσσαλονίκηΗ Θεσσαλονίκη βρίσκεται μπροστά σε μια νέα φάση μετασχηματισμού των μεταφορών και των υποδομών της, καθώς μια σειρά από μεγάλα έργα που απασχολούν εδώ και χρόνια την πόλη προχωρούν πλέον προς την ολοκλήρωση ή την επόμενη φάση υλοποίησής τους. Από την επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά και το Flyover μέχρι τα νέα οδικά έργα και τον σχεδιασμό για τη δυτική Θεσσαλονίκη, το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τη συνολική αναπτυξιακή πορεία της μητροπολιτικής περιοχής.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε πρόσφατα ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος Ιουλίου, ενώ το μεγάλο έργο του Flyover εξακολουθεί να κινείται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2027.
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