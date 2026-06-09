Μετρό και Flyover: Το χρονοδιάγραμμα για τα μεγάλα έργα που μεταμορφώνουν τη Θεσσαλονίκη - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο

Η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά εισέρχεται στην τελική ευθεία για λειτουργία μέσα στον Ιούλιο, ενώ το Flyover διατηρεί τον στόχο ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2027 - Η ανακοίνωση της Τροχαίας για τις ρυθμίσεις από την Τετάρτη 10/6