«Μου έδειξε ένα σπίτι στους Αμπελοκήπους, πήρε 5 ενοίκια και εξαφανίστηκε»: Θύμα περιγράφει στο protothema πως ο 27χρονος απατεώνας του πήρε 2.000 ευρώ
Δεκάδες είναι οι πολίτες που πιάστηκαν στον ιστό της απάτης που είχε υφάνει ο 27χρονος που παρουσιαζόταν ως υψηλόβαθμος στέλεχος ναυτιλιακών εταιρειών και διέθετε προς ενοικίαση διαμερίσματα φαντάσματα.
Εκμεταλλευόμενος το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα και τη ζήτηση για φθηνά σπίτια, ο κατηγορούμενος άρπαζε προκαταβολές και γινόταν καπνός. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, ακόμα και μετά τη σύλληψή του, το κινητό του χτυπούσε συνέχεια από ανυποψίαστους πολίτες που τον καλούσαν για τις υποτιθέμενες ενοικιάσεις ακινήτων.
Ένα από τα θύματά του, ο Γιώργος, περιέγραψε στο protothema.gr πώς γνώρισε τον απατεώνα και πως ο τελευταίος κατάφερε να του αποσπάσει 2.000 ευρώ. Με «όχημα» ένα σπίτι σε τιμή ευκαιρίας στους Αμπελόκηπους, ο 27χρονος εξαπάτησε όχι μόνο τον Γιώργο αλλά και ακόμη 11 άτομα.
«Έψαχνα στις αγγελίες για σπίτια και έπεσα πάνω σε ένα σπίτι που μου άρεσε. Πήρα τηλέφωνο και βγήκε αυτός. Μου είπε ότι το συγκεκριμένο σπίτι είναι νοικιασμένο και ότι έχει άλλα διαθέσιμα σπίτια προς ενοικίαση. Έτσι μου έδειξε αυτό στους Αμπελόκηπους. Πήγαμε. Ήταν ωραίο και πολύ καλά διατηρημένο. Ζητούσε 400 ευρώ τον μήνα. Του είπα ότι θέλω να το κλείσω και μου ζήτησε πέντε ενοίκια μπροστά. Δηλαδή 2.000 ευρώ. Συμφωνήσαμε. Μου έστειλε μισθωτήριο, του έδωσα τα χρήματα και εξαφανίστηκε».
Όπως ανέφερε ο Γιώργος, δεν ήταν ο μοναδικός που είχε πληρώσει για το συγκεκριμένο σπίτι. «Μετά έμαθα πως για αυτό το σπίτι έχει γίνει καταγγελία σε βάρος του από ακόμη 11 άτομα. Το σπίτι το είχε κλείσει με Airbnb από Πέμπτη μέχρι Σάββατο. Μάζεψε ότι χρήματα μπόρεσε μέσα σε αυτό το διάστημα και έγινε καπνός. Μετά έμαθα ότι έχει εξαπατήσει ανθρώπους στο Κουκάκι και στα Πετράλωνα. Έδινε το ίδιο ψεύτικο όνομα. Έλεγε πως διαχειρίζεται κάτι σπίτια που του έχει παραχωρήσει ο νονός του. Και τα λεφτά που ζήτησε τα πέρασα στο όνομα αυτού του άνδρα που παρουσιάζει ως νονό του. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έκανε ζημιές και στο ίδιο το σπίτι. Έκλεψε από τον ιδιοκτήτη συσκευές – ακόμα και την τηλεόραση».
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και με πρόσχημα τη διαδικασία πρόσληψης, αποσπούσε προσωπικά έγγραφα και ευαίσθητα στοιχεία των θυμάτων, όπως αντίγραφα ταυτοτήτων, εκκαθαριστικά σημειώματα, τραπεζικά στοιχεία αλλά και κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες του Δημοσίου. Με τα δεδομένα αυτά στην συνέχεια αποκτούσε πρόσβαση σε τραπεζικές εφαρμογές ή προχωρούσε ακόμη και στην έκδοση τραπεζικών καρτών.
Ο 27χρονος χρησιμοποιώντας τα στοιχεία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων, προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και στην συνέχεια δημοσίευε ψεύτικες αγγελίες ενοικίασης των ακινήτων σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, προσελκύοντας ενδιαφερόμενους ενοικιαστές.
Κατά τις συναντήσεις με τα υποψήφια θύματα-ενοικιαστές, εισέπραττε χρηματικά ποσά ως προκαταβολές για τη δήθεν κράτηση των διαμερισμάτων, χωρίς φυσικά να ολοκληρώνεται ποτέ η ενοικίαση. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσε από τα διαμερίσματα αντικείμενα αξίας, όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές.
Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του θεωρείται μια περίπτωση στο Περιστέρι, όπου μέσα σε μόλις δύο ημέρες κατάφερε να εξαπατήσει 21 υποψήφιους ενοικιαστές, αποσπώντας συνολικά περισσότερα από 22.000 ευρώ.
Μέχρι στιγμής, η προανάκριση έχει δείξει ότι από τις 94 εξιχνιασμένες περιπτώσεις ο 27χρονος απέσπασε συνολικά 85.169 ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.
Τι έδειξε η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο 27χρονος δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2024 και παρουσίαζε τον εαυτό του ως υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρειών στον χώρο της εστίασης και της ναυτιλίας. Μέσω αγγελιών εργασίας σε ιστοσελίδες, προσέγγιζε ανυποψίαστους πολίτες που αναζητούσαν εργασία και κανόνιζε συναντήσεις μαζί τους που γίνονταν σε πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας.
