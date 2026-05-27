Αυλαία σήμερα για τα μαθήματα στα Γυμνάσια: Ξεκινούν στις 2 Ιουνίου οι προαγωγικές εξετάσεις
Τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα παραμείνουν ανοιχτά έως και τις 15 Ιουνίου

Σήμερα, Τετάρτη (27/5) χτυπά το τελευταίο κουδούνι στα γυμνάσια όλης της χώρας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των μαθημάτων και την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ Γυμνασίου θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Στις 29 Μαΐου η πρεμιέρα των Πανελλαδικών

Παράλληλα, στο τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, με τους υποψηφίους των ΓΕΛ να εξετάζονται από την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 και των ΕΠΑΛ από το Σάββατο 30 Μαΐου 2026.

Την ίδια ώρα, τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα παραμείνουν ανοιχτά έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

