Μεθυσμένος στα Χανιά προκάλεσε τροχαίο, αντιστάθηκε στους Λιμενικούς και επιχείρησε να το σκάσει
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Σώμα σύλληψη

Χειροπέδες σε έναν 34χρονο, υπήκοο Λετονίας πέρασαν το απόγευμα της Τρίτης στελέχη της Λιμενικής Αρχής Χανίων έπειτα από περιστατικό το οποίο σημειώθηκε  έξω από το Λιμενικό Φυλάκιο Γεωργιούπολης.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση του Λιμενικού, ο 34χρονο οδηγούσε όχημα το οποίο προσέκρουσε σε άλλο αυτοκίνητο στην περιοχή. 

Τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής, προχώρησαν σε έλεγχο του 34χρονου ο οποίος φέρεται να αντιστάθηκε και να μην συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των Αρχών ενώ στην συνέχεια, επιχείρησε να αποφύγει την σύλληψη και τράπηκε σε φυγή.  

Τελικά, η Λιμενική Αρχή Χανίων τον συνέλαβε για παραβάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, αντίσταση, απείθεια, διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

