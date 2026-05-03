Τι μεταφέρουν τώρα 87 νταλίκες στο Μαρούσι; - Δείτε το video

Αυτή την ώρα πάνω από 87 πολύ βαρέα οχήματα βρίσκονται στο Μαρούσι μεταφέροντας ό,τι πιο… βαρύ έχει δει ποτέ το ελληνικό κοινό, κυριολεκτικά.

Οι Metallica έρχονται με το M72 World Tour να ξεκινά την ευρωπαϊκή του περιοδεία στις 9 Μαΐου από την Αθήνα. Δεν αναφερόμαστε απλά σε μια συναυλία. Είναι μια από τις μεγαλύτερες κινούμενες παραγωγές του κόσμου, συγκρίσιμη με την κατασκευή μιας προσωρινής πόλης μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Σε κάθε στάση του tour, έως και 87 νταλίκες μεταφέρουν τον εξοπλισμό — από αυτές, περίπου 45 είναι αφιερωμένες αποκλειστικά στον εξοπλισμό της μπάντας, ενώ άλλες 42 κουβαλούν τη μεταλλική σκηνή και τους πύργους. Σε κάποιες τοποθεσίες ο αριθμός κατεβαίνει στα 79, αναλόγως του χώρου.

Μέσα σε αυτές τις νταλίκες βρίσκεται ό,τι χρειάζεται για να χτιστεί από το μηδέν ένα θέαμα που θα γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο: 588 ηχεία και τεράστια ηχητικά arrays, 72 κάμερες για την παραγωγή του live show, 64 κιθάρες — εκ των οποίων 36 σε άμεση ετοιμότητα — πολλαπλά drum kits με backup, και χιλιόμετρα καλωδίων οπτικών ινών που συνδέουν τα πάντα. Δεν πρόκειται για ένα ηχητικό σύστημα. Πρόκειται για υποδομή...


