Αγαπηδάκη: 1720 οικογένειες έχουν ήδη λάβει δωρεάν διατροφικές υπηρεσίες
Στις δράσεις του Υπουργείου Υγείας που αφορούν στην πρόληψη ασθενειών στα παιδιά και στην προστασία τους εστίασε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας σε σχετικό πάνελ του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών αναφορικά με τη συνεργασία της χώρας μας με τη UNICEF.
Δίνοντας συγκεκριμένα στοιχεία, η κυρία Αγαπηδάκη σημείωσε ότι 1720 οικογένειες έχουν ήδη λάβει δωρεάν διατροφικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης της παιδικής παχυσαρκίας. Μάλιστα, 8 στα 10 παιδιά έχουν βελτιώσει το βάρος τους. «Έχουμε παιδιά με υπέρταση και άλλα νοσήματα», ανέφερε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι χάρη στη διατροφική συμβουλευτική που προσφέρει το Υπουργείο Υγείας έχουν βελτιωθεί κατά 40% οι κλινικοί δείκτες.
Εργαλεία για την ψυχική υγεία«Όταν επενδύουμε στην πρόληψη επενδύουμε στο μέλλον», σημείωσε η κυρία Αγαπηδάκη, υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο Υγείας έχει ως προτεραιότητα την επένδυση στην Ψυχική Υγεία.
«Στηρίζουμε τις οικογένειες με ενίσχυση των γονεϊκών δεξιοτήτων», ανέφερε λέγοντας ότι σε σχετικό πρόγραμμα, προερχόμενο από την Αυστραλία, συμμετέχουν 5000 γονείς εντελώς δωρεάν και λαμβάνουν σημαντικές συμβουλές για βελτίωση του πιο σημαντικού ρόλου της ζωής τους.
Μεταξύ άλλων, η κυρία Αγαπηδάκη επεσήμανε πως από ειδικό κέντρο για τον αυτοτραυματισμό που λειτουργεί στη χώρα μας έχουν εξυπηρετηθεί 300 παιδιά.
