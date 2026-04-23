Αγαπηδάκη: 1720 οικογένειες έχουν ήδη λάβει δωρεάν διατροφικές υπηρεσίες
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη Παιδιά Φόρουμ Δελφών UNICEF

Στις δράσεις του Υπουργείου Υγείας που αφορούν στην πρόληψη ασθενειών στα παιδιά και στην προστασία τους εστίασε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας σε σχετικό πάνελ του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών αναφορικά με τη συνεργασία της χώρας μας με τη UNICEF.

Δίνοντας συγκεκριμένα στοιχεία, η κυρία Αγαπηδάκη σημείωσε ότι 1720 οικογένειες έχουν ήδη λάβει δωρεάν διατροφικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης της παιδικής παχυσαρκίας. Μάλιστα, 8 στα 10 παιδιά έχουν βελτιώσει το βάρος τους. «Έχουμε παιδιά με υπέρταση και άλλα νοσήματα», ανέφερε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι χάρη στη διατροφική συμβουλευτική που προσφέρει το Υπουργείο Υγείας έχουν βελτιωθεί κατά 40% οι κλινικοί δείκτες.

Εργαλεία για την ψυχική υγεία

«Όταν επενδύουμε στην πρόληψη επενδύουμε στο μέλλον», σημείωσε η κυρία Αγαπηδάκη, υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο Υγείας έχει ως προτεραιότητα την επένδυση στην Ψυχική Υγεία.

«Στηρίζουμε τις οικογένειες με ενίσχυση των γονεϊκών δεξιοτήτων», ανέφερε λέγοντας ότι σε σχετικό πρόγραμμα, προερχόμενο από την Αυστραλία, συμμετέχουν 5000 γονείς εντελώς δωρεάν και λαμβάνουν σημαντικές συμβουλές για βελτίωση του πιο σημαντικού ρόλου της ζωής τους.

Μεταξύ άλλων, η κυρία Αγαπηδάκη επεσήμανε πως από ειδικό κέντρο για τον αυτοτραυματισμό που λειτουργεί στη χώρα μας έχουν εξυπηρετηθεί 300 παιδιά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

