Τι αυτοκίνητο οδηγούσε ο 46χρονος που συνελήφθη με +200 km/h μεθυσμένος;

Ο αλλοδαπός οδηγός εντοπίστηκε να κινείται επί της Λεωφόρου Κηφισού με ταχύτητα άνω των 200 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κατά 120 χλμ/ώρα, ενώ παράλληλα εκτελούσε επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν με μοτοσυκλέτα και περιπολικό, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των υπόλοιπων οδηγών, και τελικά τον ακινητοποίησαν στην περιοχή του Περιστερίου. Εκεί, Tο αλκοολόμετρο έδωσε ένδειξη 0,37 mg/l — σαφώς πάνω από το νόμιμο όριο των 0,25 mg/l. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, το όχημά του κατασχέθηκε και ο ίδιος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το αυτοκίνητο: Ισχύς που δεν συγχωρεί λάθη

Το αυτοκίνητο που βρέθηκε στο επίκεντρο δεν είναι ένα... κοινό. Πρόκειται για το ηλεκτρικό ZEEKR 001 με την κορυφαία έκδοση του να αποδίδει 544 ίππους! Η ηλεκτρική ροπή ξεδιπλώνεται χωρίς καθυστερήσεις: η απόκριση είναι άμεση από το πρώτο άγγιγμα του γκαζιού, με αίσθηση «εκτόξευσης» ανεξαρτήτως ταχύτητας. Οι ρεπρίζ θυμίζουν supercar, ενώ η γραμμική παροχή ι