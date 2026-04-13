Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Δύο κρατούμενοι απέδρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων
Δύο κρατούμενοι απέδρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων
Οι δύο τους νοσηλεύονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του νοσοκομείου - Σε εξέλιξη έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (13/4) στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, καθώς δύο κρατούμενοι απέδρασαν από τον ειδικό θάλαμο.
Όπως αναφέρει το trikalaopinion.gr, πρόκειται για δύο Ρομά κρατούμενους, οι οποίοι κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες κατάφεραν να διαφύγουν γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα από το νοσοκομείο.
Νοσηλεύονταν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του νοσοκομείου, ο οποίος προορίζεται για τη φύλαξη και περίθαλψη ατόμων υπό κράτηση.
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον τρόπο διαφυγής, καθώς και οι συνθήκες φύλαξης που επικρατούσαν τη στιγμή της απόδρασης.
Όπως αναφέρει το trikalaopinion.gr, πρόκειται για δύο Ρομά κρατούμενους, οι οποίοι κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες κατάφεραν να διαφύγουν γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα από το νοσοκομείο.
Νοσηλεύονταν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του νοσοκομείου, ο οποίος προορίζεται για τη φύλαξη και περίθαλψη ατόμων υπό κράτηση.
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον τρόπο διαφυγής, καθώς και οι συνθήκες φύλαξης που επικρατούσαν τη στιγμή της απόδρασης.
